高金素梅喊「放棄美國市場」 許美華：要台灣廠商去死

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告時，親藍無黨籍立委高金素梅竟高喊放棄美國市場，引發輿論批評。反紫光奇遊團成員許美華直言，高金這番話就是表忠，喊給中國聽的而已，「台灣的國會議員會講出呼籲放棄美國市場的話，不是無知就是惡意，要台灣廠商去4（死）！」

高金素梅：全世界跟美國貿易只占13.6%

高金素梅昨質詢卓榮泰時，提到「世界減一」的名詞（臉書影片11分16秒起），「全世界的貿易是100%，而全世界跟美國的貿易只占13.6% ，如果全世界不要美國市場，那還有86.4%的世界大市場，我們為什麼要讓美國予取予求、無盡的勒索？」

李顯龍提出「全世界暫時減一」

「世界減一」原為新加坡前總理李顯龍，在7月中提出「世界暫時減一」論述。他認為，在美國關稅戰後，全球可能進入「全世界暫時減一」的新局面，全球整體經貿框架不變，美國暫時游離在外。

對於高金素梅的言論，許美華在臉書發文，「一直在想，藍白紅反美陣營什麼時候會有人說出這句話？從『疑美論』直接升級為『棄美論』！答案揭曉，第一位是無黨籍高金素梅，呼籲『台灣放棄美國市場』！先講結論，高金素梅這話完全沒有實質意義，就是表忠喊給祖國聽的。因為台灣廠商有競爭力的，不可能放棄美國市場，沒有競爭力的也不必放棄了，如果無法撐過關稅，直接被美國市場放棄了。」

她接著列出5點打臉高金的棄美論，「第一，美國是世界上最大的經濟體和最強勁的消費市場，沒有之一，沒有一個國家或經濟體能夠放棄美國市場，除非你本來就沒什麼美國市場。第二，台灣是美國第六大貿易逆差國，因為台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，美台貿易逆差持續擴大，2024年，台灣對美貿易順差達739.2億美元，年增54.6%，少賺這些錢，高金立委要台灣廠商去哪裡找來補？」

「第三，以台積電來說，美國客戶佔營收七成，高金立委難道要台積電或半導體供應鏈放棄美國市場嗎？第四，我猜高金立委們可能又是要台灣廠商去中國找商機。這裡要戳破台灣產品出口中國的最大迷思，台灣目前的的貿易順差主要來自中國（香港）以及對美國的貿易，其實台灣對中國的順差，很多並不是出貨給中國廠商，而是出貨給美國廠商在中國的子公司或代工廠。最好的例子是蘋果在中國的組裝供應鏈富士康跟立訊，從台灣進口的電子晶片零組件，採購權都是美國蘋果決定的，並不是富士康跟立訊。」

「第五，之前國民黨跟柯文哲一直講中國市場對台灣有多重要，台灣不能失去紅色供應鏈，其中就是因為事實謬誤所產生的迷思。中國是世界工廠，尤其是電子業產品，中國從台灣進口的最多產品，很多都是為了全球市場的國際品牌。不相信的人，可以去看看經濟部國貿署的貿易統計，中國對台灣的進口項目，很多年下來，第一名叫『其他積體電路』，第二名叫『記憶體』，這些關鍵電子零組件，大多數都是用在中國為全世界代工的世界工廠裡面。」

最後許美華表示，「台灣的國會議員會講出呼籲放棄美國市場的話，不是無知就是惡意，要台灣廠商去4！望藍白中立搖擺選民周知。」

