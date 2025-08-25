來台舉五星旗鬧事「親中日本網紅」 八炯︰抖音拍很多武統台灣影片

2名日本籍男子在西門町高舉中共五星旗，被移民署強制出境，網紅「八炯」透露其中1人拍攝許多「武統台灣」言論的影片。（圖擷取自Youtube頻道「攝徒日記Fun TV」）

〔即時新聞／綜合報導〕2名日本籍男子18日一起前往台北市西門町，高舉中共五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，被移民署祭出強制出境等處分。反共網紅「八炯」透露，他搜尋2人公開社群帳號，發現其中1人不僅是親中日本網紅，還曾在台灣籍配偶家中拍攝許多「武統台灣」言論的影片，並上傳至抖音等中國社群平台。

八炯昨（24）日發布影片指出，近來中國社群平台瘋傳一段影片，為2名日本籍男子在台北市西門町高舉中共五星旗，並拿著麥克風反覆強調「台灣是中國的」等親中言論。八炯提到，他事後搜尋這2名男子的公開社群帳號，發現其中1人是本名尾澤裕之的親中網紅「日本狸猫田中裕之」，該網紅還曾秀出自己與台灣女性結婚的證明書。

八炯指出，他不曉得這名粉紅日配的妻子，是否為在台灣出生、受陸配父母「祖國統一」民族主義影響的後代，又或者是她本身是「大一統家庭」教育長大的孩子。另外，八炯透露收到不少網友嘲諷，聲稱他「只允許日本人講中國武統台灣」等雙標行為，為此他寄信給台灣政府相關單位，檢舉「日本狸猫田中裕之」的違法行為。

八炯爆料，「日本狸猫田中裕之」不僅在台灣公開場合高舉中國五星旗，還在抖音帳號上發布許多「武統台灣」言論影片，且大多是他待在妻子在台北市的家中拍攝。種種言行讓八炯直言，「移民署是不是該取消他的居留證？」，並表示只要有發表中共粉紅思維、消滅台灣主權、讓台灣被共產黨統治等言論，無論哪一國人他都會檢舉。

另外，八炯還揭露「日本狸猫田中裕之」還多次貶低日本，不僅跟著中國小粉紅一起發表嘲諷日本落後、原子彈爆炸歷史等言論，還揚言要讓中國「統一日本」。至於跟「日本狸猫田中裕之」一起拍片的同夥，是一名擁有日本籍的牛郎「アイラTodomi Aira百海」，但他的中文非常流利，推測他的父母其中一方為歸化日本籍的中配。

今（25）日晚間，八炯再次針對這起事件發布影片，表示移民署在收到大量檢舉後，很快速將舔共人士驅離台灣。八炯推測，事先離開台灣的牛郎「アイラTodomi Aira百海」，至少5年來無法來台灣；至於「日本狸猫田中裕之」原先發布的武統台灣影片，目前已全數下架，推測是和移民署約談過程談好條件，避免受到更多處分。

