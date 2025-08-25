為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美韓峰會前 川普突發文抱怨「這件事」！網苦笑：在講台灣？

    川普美東時間25日與李在明會晤。（美聯社）

    川普美東時間25日與李在明會晤。（美聯社）

    2025/08/25 23:36

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統李在明展開上任後首次訪美行，美東時間25日將與美國總統川普會談。不過在峰會開始前，川普突然在社群發文，抱怨南韓政壇不穩定，這樣美國根本無法好好與韓國做生意。其貼文內容被傳到台灣後掀起討論，不少網友苦笑稱川普抱怨的其實是台灣。

    李在明將於美東時間25日正午12時15分（台灣時間26日凌晨1時15分）與川普舉行元首峰會，這是李在明今年6月上任後首次與川普會面。美韓峰會預計將討論南韓國防和美軍駐韓費用、韓美同盟與嚇阻中國、北韓問題、核能、企業投資、台海問題等等。

    但在峰會登場前，川普突然在自家社群「Truth Social」發文：「南韓到底是出了什麼狀況？怎麼看起來像在搞政治清算或內部大動盪？這樣下去的話，我們根本沒辦法安心跟他們做生意。我今天就會在白宮跟南韓新總統會面，好好討論這個問題。」

    這篇貼文內容被分享到台灣網上後，由於大罷免結束，執政黨遭受重大挫折，在野黨更加肆無忌憚，不少人心有戚戚焉，「講錯了吧！是台灣啦！國防預算危急」、「希望川大能轉個身，望向台灣內部」、「指桑罵槐大法？」、「川老大，台灣這邊很多親共賣台的，麻煩也在T.S.寫一下」、「台灣也是」。

    熱門推播