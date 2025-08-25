台美暫時稅率期間協助產業 卓揆祭出這三「快」

國民黨立委楊瓊瓔（見圖）今在立院質詢時詢問政府如何在台美暫時稅率期間，幫助我國工具機、手工具、自行車等產業？行政院長卓榮泰提出與美國談判趕快定案等三「快」。（記者王藝菘攝）

2025/08/25 21:29

〔記者林哲遠／台北報導〕台美關稅談判仍在進行中，國民黨立委楊瓊瓔今在立院質詢時詢問政府如何在台美暫時稅率期間，幫助我國工具機、手工具、自行車等產業？行政院長卓榮泰強調，與美國談判趕快定案、韌性特別條例修正草案盡快審議，並用最快速度編列特別預算，來廣泛支持我國產業一定快、快、快。

行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」率內閣赴立院進行專案報告並備質詢。楊瓊瓔質詢時詢問，台灣對美投資是否有擴大期待，台積電對美投資擬增加至1650億美元，是否有包含在政府預計對美投資數目中？

鄭麗君答詢說，台積電宣布投資1000億美元，是在談判之前就宣布，民間的投資規劃，是民間公司的決策，目前談判還在進行中，任何大家臆測的數字，不希望增加成為談判桌上的變數。

楊瓊瓔追問，台美關稅總結會議前，我國產業還能撐多久，包含工具機、手工具產業及中部地區的自行車業都是首當其衝，政府會如何協助產業？

卓榮泰說明，政府有3個「快」，首先，跟美國談判趕快定案下來；第二，政院送交立法院的韌性特別條例修正草案盡快審議；第三，行政院會用最快速度編特別預算，通過後就能廣泛地對產業支持，一定要快快快。

楊瓊瓔提及，很多工具機業者不敢去國外參展，希望政府大力協助。經濟部次長何晉滄允諾，9月德國的漢諾威工具機展，經濟部會全力支持，已與工具機產業工會討論如何成立台灣館；卓榮泰表示，政府會幫助產業聯合參展、開拓多元市場，用「台灣」的品牌推動台灣的優質產品。

