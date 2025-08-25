谷立言見藍委談美台防衛 國民黨：始終堅定支持強化國防

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。（圖擷取自AIT臉書）

2025/08/25 20:58

〔記者林欣漢／台北報導〕美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今日與國民黨立委會面，討論美台防衛合作。對此，國民黨表示，國民黨始終堅定支持強化國防，國民黨將以實際行動維護國家安全，提高國軍待遇，加強美方與中華民國的防衛合作。

AIT今日表示，谷立言與國民黨立委會面討論美台防衛合作，對國民黨持續的夥伴關係以提升台灣國家安全與全社會韌性致意。AIT表示，他們歡迎各方繼續展現對台灣防衛改革與經費投入的堅定承諾，美國致力與跨政治光譜的領導人互動以進一步鞏固堅若磐石的美台夥伴關係。

國民黨今晚表示，感謝美國在台協會對國民黨持續積極經營夥伴關係以提升國家安全與韌性的肯定。國民黨始終積極推動國防韌性，積極監督各方面國防落實進度，也支持國防預算佔GDP達3.5％，且堅持維護國軍朋友的權益，包括積極推動「軍人待遇條例」讓志願役加給提升至3萬元、設立超時加給制度、調整薪資等，真正落實推動國軍權益。

國民黨說，很遺憾民進黨不只是立委過去就曾經阻擋軍人加薪，而賴清德政府近日更傳出在總統府公布法案後將近兩個月收回成命、要求各單位撤回宣傳任何含有「加薪三萬」的文宣，並沒有與軍人同在。再次感謝美國在台協會的交流，國民黨將以實際行動維護國家安全，提高國軍待遇，加強美方與中華民國的防衛合作。

