    首頁　>　政治

    一國兩制？台中投票可吹冷氣但彰化不行 彰縣選委會回應了

    彰化縣不少投開票所都是借用教室，但夏天能不能開冷氣對抗高溫，成為話題。（民眾提供）

    彰化縣不少投開票所都是借用教室，但夏天能不能開冷氣對抗高溫，成為話題。（民眾提供）

    2025/08/25 20:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕明明就是國中、小教室都是班班有冷氣，彰化縣議員凃淑媚接獲民眾反映，有的公投借用教室當投開票所，卻無法開冷氣，工作人員都熱炸了，應該比照台中市作法，由市府發公文學校可以配合開放冷氣。縣選委會指出，未來可配合辦理。

    「未來可配合辦理」

    凃淑媚指出，以前學校教室沒有冷氣就算了，如今是各班都有安裝冷氣，師生上課都可以開冷氣，熱到爆表的公投日卻不能開，根據了解是因為教室冷氣是給學生使用，冷氣電費由教育部補助，但這樣的說法實在很不合理。

    凃淑媚強調，台中市政府就由教育局發函強調，中市校園設為投開票所場地，開降溫設備免收電費，基於行政機關互助與市政一體原則，以提供給工作人員、投票權人與投票人舒適友善空間，彰化縣也應該比照辦理。

    縣選委會指出，由於投票所必公開透明，在投票過程中，門窗都要打開，有關冷氣部分，由於該會都有給各鄉鎮市開設投開票所的作業經費，可以由各投開票所主任管理員提出需求，再由作業經費來支應，關於台中市的作法，未來可以比照配合來辦理。

    彰化縣不少投開票所都是借用教室，但夏天能不能開冷氣對抗高溫，成為話題。（民眾提供）

    彰化縣不少投開票所都是借用教室，但夏天能不能開冷氣對抗高溫，成為話題。（民眾提供）

