基層感焦慮 羅智強宣布參選國民黨主席

羅智強宣布參選國民黨主席。（翻攝臉書）

2025/08/25 20:55

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧昨天表態不會參選。國民黨立法院團書記長王鴻薇昨受訪坦言，基層確實已經感到焦慮，還是希望要推出讓黨內不要焦慮的人選。國民黨團首席副書記長羅智強今晚宣布，「世代承擔！我決定參選中國國民黨主席，首要目標2028下架賴清德」。

朱立倫與盧秀燕相繼表態不競選黨主席，事實上，過去黨內也點名其他人選，例如，曾代表國民黨參選副總統的趙少康曾點名韓國瑜也可以當黨主席。另，黨內也傳出，若盧秀燕堅持不選，非朱陣營認為嘉義市長黃敏惠也是黨魁適任人選。其他已經表態參選者包括鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍等人。

羅智強今晚宣布，明天上午10點將於天成飯店舉行參選國民黨主席記者會，以及參選主席的4大任務，請大家期待、為他集氣。首要目標是2028下架賴清德。賴清德濫用檢調、清算在野，罔顧國政、發動全台「大惡罷」，已成為台灣民主最大的威脅。

羅智強表示，讓我們一起點燃國民黨的民主鬥魂，讓國民黨更團結、更強大、更有戰鬥力，制衡威權獨裁，捍衛台灣最寶貴的民主。

