對等關稅不會有產業受影響？政院還原鄭麗君詢答現場

2025/08/25 20:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕針對行政院副院長鄭麗君今日赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，媒體報導，「鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲，林岱樺反嗆那就不用通過5900億元」；對此，行政院發言人李慧芝澄清，報導內容與實際詢答狀況有出入。

李慧芝指出，林岱樺今日在質詢時關心台美談判後續將面對對等關稅與232調查中的高科技產業關稅併談，會不會因為232談判而讓傳統產業變成對美談判可犧牲的籌碼？對此，鄭麗君明確表示「不會」，由於談判現階段涉及232及供應鏈合作，和對等關稅併談有共識後，對等關稅稅率就會再降，目的就是減少現在對等關稅對傳統產業帶來的衝擊。

李慧芝表示，美國對等關稅政策宣布後，半導體及ICT產業從對等關稅豁免、被移到232調查中處理，因此對台灣而言對等關稅影響較多的是傳統產業；台美談判尚未完成，是因為台美貿易逆差有9成來自半導體及ICT產業，而美方有關232半導體及ICT的關稅政策尚未底定，因此台美雙方需要時間續談台美投資及供應鏈合作，談完後就能完成對等關稅的談判，進而協商最終稅率，進一步再調降對等關稅的稅率。

李慧芝說，現場詢答時的實際語境是林岱樺詢問「您的意思是絕對不會有產業被犧牲？」該段詢問依委員前後文的意思，重點在於詢問「是否絕對不會有傳統產業因為232高科技產業談判而被犧牲？」對此鄭麗君回答：「當然不會，我們要爭取對等關稅再降，就是因為對等關稅影響很多我們傳統產業，這也是我們最重要的目標。」鄭麗君詢答內容，也一再重申這樣的原則，並非指不會有產業因為對等關稅受到影響。

