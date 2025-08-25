不演了！高金素梅高喊「放棄美國市場」 鄉民群起砲轟

高金素梅高喊放棄美國市場挨轟。（資料照）

2025/08/25 22:56

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府對台課徵「20%+N」暫時性對等關稅，我國持續與美磋商，各界高度關注談判進度之際，藍白趁機鼓吹疑美論。親藍無黨籍立委高金素梅今天（25日）更將疑美論升級為「棄美論」，高喊放棄美國市場，引發輿論熱議，網友群起砲轟。

行政院長卓榮泰今天赴立法院針對台美關稅談判進行專案報告並備詢。高金素梅質詢時批評稱，民進黨政府把所有雞蛋都放在美國這個大籃子，現在美國「勒索」台灣數千億美元投資，還要搶走台積電變，正告賴清德政府「不要親美親到失去理智」。高金素梅還說，民進黨執政後，一心想要改變馬英九「親美和日友中」的戰略，認為與中國經貿走得太近會「窮台」，但現在看起來「窮台」不是中國，而是美國和民進黨自己。

高金素梅更語出驚人稱，為了不要再讓美國予取予求，台灣應該拒絕跟美國貿易往來，被川普「勒索」去得數千億美元轉而投資台灣下一代，發揮4、50年前台灣中小企業主的精神，「拉著一卡皮箱，全球闖蕩地做貿易、找訂單，開創台灣的外銷規模。如果，我們拒絕了美國，我們還可以不用吃美國的毒豬毒牛，我們的學童也不用吃美國基改食品，更不用進口美國大米。」

高金素梅高喊放棄美國市場的發言一出，隨即引發輿論熱議，「放棄美國市場是來亂的嗎？」、「要台灣人放棄美國市場，但自己還是搶著拿綠卡、當美國人父母跟購置海外資產準備落跑……」、「無敵了，不演了」、「是在說什麼笑話？」、「都不演了，這種話都說的出口！」、「這就是那些投下不同意票想看到的國會」、「60%民意的優質選擇」、「拿到無敵星星，連演都不想演了」、「這不就是主流民意要的嗎？」、「主流民意是打算放棄美國市場然後揪團去中國送美團外賣嗎？」、「要台灣放棄美國市場，真神啊，連你主子中國都不敢這麼做！」

