    首頁　>　政治

    北市東園少棒稱霸威廉波特！議員示警：國中好手多出走外縣市

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    2025/08/25 19:18

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北東園國小棒球隊今（25日）在LLB世界少棒錦標賽（俗稱「威廉波特少棒賽」）奪冠。而台北市長蔣萬安在去年十二強期間表示，將會在六個月內擬定台北基層棒球計畫。教育局回應，已經訂定四大核心策略強化棒球選手的訓練與環境，也指定大理高中為指標性學校，改制後將導入台北市立大學師資資源，作為北市未來高中棒球重點發展學校之一。長期關注棒球的台北市議員李建昌認為，不能單一從這次冠軍就覺得環境很好，教育局目前推動的都是良方，但是不足以支持台北市再創棒球榮光；台北市議員吳志剛呼籲，北市應把優秀球員留在台北市，不被外縣市挖腳，他也呼籲要免學雜費等，以及改善台北市場地不足的問題。

    教育局說明，新政策包含「北市基層棒球推動計畫與獎勵培訓機制」，提出四大核心策略，包含強化訓練環境、提升深化技術養成、升學獎勵制度並訓練選手第二專長，除了打造訓練基礎設施外，也增設選手防護站與措施。教育局已選擇台北市大理高中為指標性學校，後續結合該校後續將改制為台北市立大學附屬中學，將導入台北市立大學運動科學與師資資源，作為北市未來高中棒球重點發展學校之一，成為台北市建立高中棒球強隊的重要起點。

    體育局表示，府方去年指示體育局與教育局，不過擬定計畫主要由教育局負責，體育局沒有收到後續資訊，「也不知道怎麼針對計畫回應。」體育局後來補充，一年已挹注19校棒球基層訓練站，去年已為東園國小打造為北市首座人工草皮少棒場，今年再與財團法人謝國城棒球文教基金會合作，持續升級硬體設備。

    北市眾多國中好手 出走桃園平鎮或新北穀保

    李建昌分享，因為長期喜歡棒球，關注棒球發展，這幾場都有半夜在看東園少棒，睽違29年拿到冠軍也很高興。不過他也說，站在市議員立場，台北市三級棒球的環境，其實是很不良的，不能單一從這個冠軍就覺得環境很好。他指出，國中層級的棒球是否有可以銜接的學校很重要，由於國中階段都被桃園平鎮高中或是新北穀保家商吸收，他認為北市應該趁這個機會再做一次檢討。此外，李建昌也指出，這次東園國小的賴總教練為了訓練場地東借西借，應該要廣大投入更多資源，「教育局目前推的都是良方，但是不足以支持。」

    吳志剛呼籲，北市應把優秀球員留在台北市，不被外縣市挖腳，但高中要根留台北必須要有完整配套條件吸引家長跟學生。吳志剛舉例，日本職棒「北海道日本火腿鬥士隊」的孫易磊，他就讀台北東園國小跟重慶國中，但是高中就離開台北市，加入穀保家商。同時，吳志剛也呼籲應該要改善台北市場地不足、改善教練甄選制度，並要輔導孩子學業發展。

