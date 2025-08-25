選黨主席還有轉機？朱立倫3子弟兵：盧秀燕是眾望所歸

台中市長盧秀燕日前表態不參選國民黨主席。（資料照）

2025/08/25 18:47

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席將於10月18日改選，被黨主席朱立倫23日晚間公開點名接棒的台中市長盧秀燕，24日宣布不參選黨主席。朱立倫子弟兵今日異口同聲表示，朱立倫是要負責任的順利、放心交棒，盧秀燕是「眾望所歸」，朱立倫是在幫所有人表達邀請的心聲，希望盧秀燕可以在未來承擔重任、帶領國民黨走向2026、2028，因為重返執政是所有黨員的衷心期盼。

朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤表示，朱立倫主席在823當晚「懇請」盧秀燕接任黨主席，不是欽點、指定，「懇請」是拜託盧秀燕承擔，未來還是要經過民主競爭的過程，盧秀燕市長是眾望所歸，若能在10月順利交棒，朱立倫團隊也會全力將過程的紛擾降至最低，保護盧市長，未來走向2026、2028，朱立倫的團隊也會在各個角落協助國民黨作戰，這是殆無疑義的。

凌濤指出，大家的想法只有一個，2028重返執政，希望未來的黨主席與2028總統人選、藍白合等策略一致，點名是要放心交棒，當然是希望最好的、眾望所歸的人選出線，而不是讓黨內有紛亂或「戰國時代」的來臨，這對2026、2028的候選人都是很大的衝擊，朱立倫主席是要負責任的順利、放心交棒，請大家用善意的角度來解讀，他強調，大家共同的期待是重返執政。

黨發言人楊智伃也說，除了往重返執政的目標前進，也要讓更多年輕人、中間選民能喜歡、進而投給國民黨，藍白合作如何形塑在野勢力的團結都非常重要，現在有很多很好的人選，但黨主席畢竟要沉重的重擔，也要面對2026、2028選舉，適合的人選很重要，朱立倫主席希望棒子能放心、順利的交下去，盧秀燕市長是大家非常喜歡的，也都希望她可以在未來承擔重任、帶領國民黨，這是朱立倫主席在幫所有人表達邀請的心聲。

黨發言人鄧凱勛表示，民主社會都有表達意見的權利，朱立倫主席用這樣的方式提議盧秀燕接棒，不但眾望所歸，也讓國民黨在未來2026、2028更加統合，重點是團結，且雖然朱立倫主席提出邀請，也不是虛位以待坐上來就好了，也是要經過黨內的民主機制做到完善。

鄧凱勛指出，盧秀燕市長有他的考量，但2026、2028對國民黨是非常重要的一戰，重返執政是所有國民黨員的衷心期盼，大家都不樂見賴清德「開著車四處亂衝」的路線繼續執政，他強調，現在最重要的是團結一致面對2026，一直去檢討過去哪裡做得不好、活在過去，是沒有幫助的。

