    被控濫用義交人力 國民黨北市議員郭昭巖：真心換絕情

    國民黨台北市議員郭昭巖（右）被控長期濫用義交人力，她在臉書發文表示，扭曲的內容讓父母感覺真心換絕情。（記者何玉華攝）

    國民黨台北市議員郭昭巖（右）被控長期濫用義交人力，她在臉書發文表示，扭曲的內容讓父母感覺真心換絕情。（記者何玉華攝）

    2025/08/25 18:41

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市義交萬華中隊多名隊員昨按鈴控告義交大隊長辜萬益涉誣告、公益侵占及侵占罪嫌，並指與辜萬益關係深厚的國民黨台北市議員郭昭巖長期濫用義交人力，將隊員當作私家助理。郭昭巖透過臉書說明，她與家人從未過問義交內部的事情，不希望扭曲的事實變成某些有心人士炒作的機會，針對不實的爆料，已委請律師為必要的處置。

    郭昭巖在臉書貼文說明，她的父母一向嚴以律己寬以待人，父母過去對告發人和義交中隊一直非常好，母親除了一開始捐贈公積金5萬，有好吃的東西物品會帶去跟義交分享，也會帶義交出外飯店用餐。朋友間互相關心協助本是自然，但父母都是抱著人對我好一分，要回報十分的態度理念生活。父母待人客氣，常把謝謝掛在口上的父親，絕對沒有對告發人態度不好，一直使喚的情事。這樣扭曲讓父母感覺真心換絕情。

    其次，她表示，從不會干涉義交中隊的內部事情，包括公積金使用、排班。排班是幹事安排，經過中隊長審核蓋章，她跟家人無權也不願意過問。而大哥擔任的副大隊長是榮譽職還要捐款，任用都合乎規定，副大隊長也管不到排班；父母年事已高，更不會去管排班一事，她自己則是連站班多少錢，隊員有哪些人，不清楚排班制度加上工作很忙，根本不會也不想介入。

    此外，她指出，大隊長辜萬益是家人多年好友，父母跟告發人多年來也相處融洽，告發人的確有因跟辜萬益的爭議向父母陳情，父母都是勸和不勸離，儘量安撫雙方，並未說要帶告發人去見市長等語。

    郭昭巖強調，之所以不個別對媒體一一回應，是不希望扭曲的事實變成某些有心人士炒作新聞議題，博取聲量的機會。但為了捍衛自身清白及尊嚴並還原事實真相，針對一系列不斷爆料扭曲事實，已委請律師為必要之處置。也請警察局加快相關調查，以釐清事實，還昭巖和家人公道。

