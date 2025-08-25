灰帶侵擾不止！中國海警「暗船」再闖金門水域 2天已4起

中國海警船再闖入金門水域，經海巡署調度巡防艇併航、對應，予以驅離。（金門海巡隊提供）

2025/08/25 18:21

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，中國海警船繼昨天2度闖入金門水域，今天又被偵獲未開啟船舶自動識別系統，以「暗船」方式2度闖入金門水域，經海巡署調度巡防艇前往併航、對應，予以驅離。

海巡署指出，上午9點30分左右，中國海警「14608」、「14527」、「14603」及「14515」 4艘船，再度編隊自大帽山西南方闖入我國水域，以縱隊方式往東航行，金門預置的巡防艇立即趨前對應，並於11點30分將海警船驅離出限制水域；下午3點左右，「原班人馬」4艘中國海警船又出現襲擾金門水域，我方巡防艇除立即近迫對應，並透過中、英文廣播，要求海警船轉向航離，下午5點，中國海警船在巡防艇併航監控下，被驅離出金門限制水域。

海巡署說，中國海警不斷以灰色地帶手段騷擾我國海域，去年2月至今，總計侵擾金門、馬祖等外離島海域91次。海巡署表示，中國海警應停止破壞區域和平穩定、避免引發兩岸民眾反感；金馬澎分署及第12巡防區將持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，以確實掌握中國海警船動態，全力捍衛國家主權，確保國家安全。

