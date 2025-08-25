料增262億！新財劃法台中分配款將揭曉 議員要求市府報告如何運用

台中捷運藍線動工，預計2036年完工。（圖：市府提供）

2025/08/25 17:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕新版「財劃法」上路，財政部預計近日通知地方明年度中央統籌分配稅款金額，台中市財政局指出，之前財政部估算台中市未來可年增262億，但確實金額須待中央公布；國民黨台中市議會黨團書記長李中指出，台中若能年增至少200億，捷運軌道建設速度可加快，也可用在社會福利加碼；民進黨及民眾黨多名議員則認為年增200餘億不是小錢，市府有必要在議會9月臨時會先專案報告，負責向民眾交代如何善用資源。

新版「財劃法」去年底立法院經修正通過後，財政部曾估算台中市明年度統籌分配款可望由466億增至708億，年增262億元，明年度預算編列在即，財政局指出，財政部近日找地方研商新版財劃法分配問題，預告29日將通知地方分配金額，台中市是屬於「發展進行式」的城市，啟動多項重大建設，尤其軌道捷運建設多線齊發，未來統籌分配款可挹注建設，但今年台中市計畫型補助原獲390億，明年度中央對地方的計畫型補助是否調整也有待觀察，也將影響統籌分配款的運用分配。

請繼續往下閱讀...

國民黨台中市議會黨團書記長李中與民眾黨市議員陳清龍均指出，台中統籌分配款若年增至少200億，對地方建設及社福補助加碼絕對有正面意義，尤其台中捷運建設目前僅有一條綠線，藍線也要到2036年才能完工，統籌分配款增加後，有助加速建設；但兩人不約而同指出，憂明年計畫型補助再被中央大幅調整補助，等於中央「一手給錢、一手收錢」，一來一往下，統籌分配款對地方財源實質增加有限。

民進黨議員陳俞融指出，新財劃法上路後台中市可望增加200多億預算，市府要改善公共建設、教育資源、交通運輸，還是挹注社福，迄今未曾說明，要求盧市府誠實向市民交代未來的施政方向與財源規劃，不要再演「哭窮戲碼」，台中市民要的是確實規劃與承擔，而不是粉飾太平的政治表演。

民進黨議員陳淑華也說，200多億不是小數字，市府應負責任說明新獲的財源如何分配運用，而非拿來做撒幣式、煙火式活動浪費掉，議會9月臨時會開議在即，若財政部月底公布台中統籌分配款金額，將要求市府到議會進行專案報告，向市民說清楚。

陳清龍也說，也會要求市府在議會專案報告說明對未來新增的統籌分配款規劃運用方向。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法