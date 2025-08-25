連江縣「核三同意票94％」卻拒核廢？ 周軒：顯示此次公投荒謬可笑之處

位於屏東縣恆春半島的核三廠。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕核三重啟公投雖未成立，但一項針對核廢料去向的提案，卻讓支持票比例最高的縣市陷入尷尬。支持核三重啟比例最高的縣市中，連江縣以94%位居第二，但當地多位政治人物的回應卻耐人尋味，引發社群熱議，同時也讓政治工作者周軒不禁嘲諷，「一個比一個還怕回答核廢料放在連江的問題，這就是這個核三重啟公投的荒謬可笑之處」。

核三重啟公投案於23日落幕，因同意票未達門檻而被否決。公投結果顯示，支持核三重啟比例最高的縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。其中，連江縣共有1萬1944名投票權人，實際投出2329票，有效票2297張，同意2129票、不同意136票。

公投前夕，有民眾在國發會的「公共政策網路參與平台」上提案，主張將核廢料儲放在此次公投同意票比例最高的三個縣市，結果不到3天便突破5000人附議門檻，正式成案，主管機關需作出具體回應。

對此，連江縣長王忠銘表示，詢問馬祖鄉親後，皆表示不同意；縣議會議長張永江則電話關機；副議長林明揚對記者「已讀不回」；北竿鄉議員陳玉發則說，他認為多數馬祖鄉親應該不會支持，並希望應該對外說明，讓民眾資訊透明再來討論。

政治工作者周軒今（25）日在臉書發文指出，連江縣在核三延役公投中，同意票比例高達94%，如今連江縣的政治人物卻一個比一個還怕回答「核廢料放在連江」的問題，這正顯示這次公投的荒謬與可笑之處」。

貼文曝光後引發網友熱議，紛紛留言表示，「別人家的孩子死不完嗎？」、「拜託自己投核三延役同意的，自己的業自己擔」、「金門馬祖苗栗有什麼好不同意的，中國國民黨覺得核廢料這麼安全」、「同意都94%了，只是放個核廢料，有什麼關係呢」、「每個都要重啟核三，每個都不要核廢料放他們家，有立委都出來喝所謂核廢料的水勒，你們在抗拒什麼？要支持啊」。

