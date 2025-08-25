聘任無效！「幽靈理事」參與投票涉違法 水里農會總幹事被拔

南投水里鄉農會日前才聘任總幹事，因有被撤銷職務的「幽靈理事」參與投票，經南投縣政府向農業部反映，水里農會撤銷新任總幹事聘任，由農會秘書暫代。（記者劉濱銓攝）

2025/08/25 17:18

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉農會日前召開理事會完成總幹事聘任，惟其中有被解職的理事竟參與表決，南投縣政府對於有「幽靈理事」插手投票認定違法、聘任無效，報請農業部撤銷總幹事，事後水里農會收到農業部公文，已廢止總幹事聘任，現由農會秘書暫代。

水里鄉農會理事長蕭志全表示，由於農業部已行文表明支持撤銷由農會員工陳美鳳擔任總幹事，因此農會已解除聘任，並由農會秘書暫代總幹事職務。

蕭也強調，農會郭姓理事因土地問題，被縣府認定資格不符並撤銷理事職務，惟該案審查應由農會負責主導，但縣府卻違反程序介入干涉，目前郭姓理事已提出訴願，農會也透過司法管道爭取權益，在判決結果出爐前，不宜輕率進行理事遞補，倘若屆時判決郭姓理事的資格無虞，該席農會理事不就「鬧雙胞」，後果誰要負責？

縣府農業處指出，郭姓理事是在當選後被檢舉資格不符，由於當時農會審查延宕，縣府才會依法進行審查，惟郭某在理事職務被撤銷後，仍持續參與農會理事會，甚至進行總幹事候聘表決，並產生新任總幹事，考量會議表決無效，才會報請農業部撤銷聘任，並呼籲水里農會儘速完成理事遞補，否則將蒐集農會諸多違規行徑，並報請農業部仲裁，盼農會知所節制，以免影響農會運作。

