    首頁　>　政治

    柯建銘拒辭總召黨內無人說話？ 林濁水：如此昏聵不敗不可能

    柯建銘表態無意辭掉民進黨團總召。（記者塗建榮攝）

    2025/08/25 16:42

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗，民進黨內部掀起檢討聲浪，除了黨務改革、內閣改組，黨團包括幹事長吳思瑤等幹部也宣布卸下職務，但總召柯建銘卻表態無意辭職，並稱將繼續慰留相關幹部。對此，前立委林濁水批評，柯建銘在民進黨內部就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至有過之而無不及，「整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。」

    林濁水今下午在臉書發文，「很多人痛心之餘，檢討民進黨如何敗於中共發動的資訊戰。事實上，民進黨哪裡是敗於資訊戰而已，在『正確資訊取得』方面，從去年到今年823投票前，諸如鏡新聞、震傳媒……等等民調都不斷指出柯總召路線是撞牆路線，但整個黨都當這些民調都是來自中共的『假訊息』似的，和民調呈現出來的『假數據』對做。」

    他接著說：「等到大敗了，眾人焦點轉向，箭頭集中在卓榮泰身上甚至有檢討到總統的，只有柯總召就像國民黨對孫中山、蔣介石一樣，甚至比孫、蔣還神聖不可侵犯，黨內及被柯拎著走的媒體名嘴都不敢踫。如今黨團幹部終於再也跟隨不下去，一個個辭職到剩下沒半個，但是一面辭一面繼續歌頌柯中山、柯介石多麼偉大，沒有半句質疑。整個黨上下和支持者如此昏聵，不敗根本是不可能的。」

