    首頁　>　政治

    國民黨黨魁之爭 陳玉珍：修法讓韓國瑜兼任黨主席

    國民黨立委陳玉珍表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席，但也要看韓的意願。（資料照，記者林欣漢攝）

    國民黨立委陳玉珍表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席，但也要看韓的意願。（資料照，記者林欣漢攝）

    2025/08/25 16:15

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席將於10月18日改選，被黨主席朱立倫23日晚間公開點名接棒的台中市長盧秀燕，24日宣布不參選黨主席。國民黨立委陳玉珍今日受訪表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席，但也要看韓的意願。

    朱立倫與盧秀燕相繼表態不競選黨主席，事實上，過去黨內也點名其他人選，例如，曾代表國民黨參選副總統的趙少康曾點名韓國瑜也可以當黨主席。另，黨內也傳出，若盧秀燕堅持不選，非朱陣營認為嘉義市長黃敏惠也是黨魁適任人選。其他已經表態參選者包括鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍等人。

    陳玉珍今日於立法院受訪表示，朱立倫2022九合一選得好，2024讓國民黨成為國會最大黨，加上這次讓大罷免大失敗，朱立倫的辛苦應該給予肯定，黨主席肩負的任務非常辛苦，任重道遠，她一直在想，當初立法院組織法第3條規定「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事」的精神。

    陳玉珍認為，主持會議一定是保持中立，但世界上很多內閣制的國家，國會龍頭、首相都能兼任黨魁，站在責任政治的立場，照理說國會議長也能當黨主席，賴總統都可以兼任黨主席，現在就不知道韓國瑜有無意願。

    國民黨組發會主委、立委許宇甄受訪表示，朱立倫會順利交棒，並認為盧秀燕在各方面的條件都是最好的人選。國民黨黨產被沒收，黨主席要籌募資金，募款上億元面對重大選舉，罷免選舉還要額外籌募競選款項，平常還有很多黨的組織及各項活動，全台22縣市黨部的組織運作等，因此黨主席除了募款，還要有人格高度的聲望。

    對於黨內傳出焦慮，許宇甄說，朱立倫已經一再告知順利交棒，這是重要的宣示，至於由誰接任，大家一致認為符合主席條件的是盧秀燕。至於黃敏惠等人選是否合適，許宇甄說，有符合條件的人很多，但在這階段他們還沒有表達意志，還是回歸找出最適合的人選，贏得明年九合一選舉才是大家希望的。

    媒體詢問，朱立倫是否會把青年軍人馬都帶走，不留給下任黨魁？許宇甄表示，國民黨青年軍是朱立倫帶來的團隊，在新媒體部、空戰都很努力，這次朱立倫卸任後，一起來的團隊是同進退，沒有誰帶走的問題。

