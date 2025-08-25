獨家》老柯不退、吳思瑤請辭 黨內拱蘇巧慧接棒穩陣腳

民進黨立委兼新北市黨部主委蘇巧慧表示，柯建銘是綠營重要資產，地位無可取代。（資料照）

2025/08/25 15:12

〔記者陳昀／台北報導〕大罷免落幕，立法院民進黨團幹事長吳思瑤率先宣布不續任，並主張黨團幹部改組，但黨團總召柯建銘表態無意辭職，並將繼續慰留相關幹部。對此，民進黨內湧現「柯蘇配」聲浪，建議由力挺柯總召「無可取代」的新北市立委蘇巧慧接棒幹事長，蘇有3屆立委資歷、人緣好又擅長溝通，盼她攜手老柯為黨團奮鬥，穩住陣腳。

立法院民進黨團昨爆發幹部請辭潮，黨團7長中有5人請辭，並由吳思瑤開第一槍宣布不續任，同時主張黨團幹部改組、重整隊形，隨後4位黨團幹部相繼宣布卸職。不過，柯建銘表示，總召任期是1年，會帶領民進黨團繼續奮鬥，並將慰留黨團幹部；蘇巧慧則說，柯建銘的經驗與資歷是綠營重要資產，地位無可取代，相信柯建銘會與黨團共同努力，思考下一階段方向。

據了解，民進黨跨派系共識認為，「賴卓體制」繼續前行並推動「四個調整」是回應最新民意的方式，但發動罷免的柯建銘，應辭去總召或至少退居幕後，「民進黨不能再被老柯綁架」。同時，決策高層也將啟動路線調整，確保政治議題有效掌控、決策指令如實傳達，在國會的朝野互動上，不再採取焦土政策。

黨內人士分析，吳思瑤發動黨團幹部改組，黨內普遍認為獲得高層授意，吳不可能單憑個人意志有此舉動，但問題在於，柯建銘打定主意不辭總召，黨團現行制度也沒有相關辦法讓老柯下台，「大罷免不會在黨團裡面大成功」，執政黨重整步伐的節奏因此陷入僵局。

在這樣的矛盾氛圍下，「柯蘇配」聲浪湧現。黨政人士指出，黨團成員建議，既然蘇巧慧這麼肯定柯總召、認為老柯「無可取代」，這也是很重要的聲音，不妨由蘇巧慧接任幹事長一職，與柯建銘形成新搭擋，蘇巧慧有3屆立委資歷、人緣好又擅長溝通協調，也是蘇系重要成員，或許能協助穩住政局。

