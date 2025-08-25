為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    核廢料儲存馬祖 連江縣長：多數鄉親不同意

    有民眾公投日前夕在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市。連江縣長王忠銘說，已詢問馬祖多位鄉親，皆表示不同意。（資料照，王忠銘提供）

    有民眾公投日前夕在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市。連江縣長王忠銘說，已詢問馬祖多位鄉親，皆表示不同意。（資料照，王忠銘提供）

    2025/08/25 15:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕核三重啟公投雖然被否決，但有民眾公投日前夕在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市，平台開放網路連署附議不到3天，已經突破5000人附議門檻，正式成案，權責機關須針對提案內容具體回應。位於國之北疆的連江縣94%，同意票比率為全國各地第二高，僅次於金門縣的94.21% 。

    連江縣長王忠銘說，「公共政策網路參與平台」提案成案後，已詢問馬祖多位鄉親，皆表示不同意。連江縣議會議長張永江電話關機，記者詢問副議長林明揚看法，林明揚已讀不回應。北竿鄉縣議員陳玉發表示，他相信多數馬祖鄉親應該都不會支持，他希望應該對外說明，讓民眾資訊透明再來討論。

    根據中選會統計，核三重啟公投開票結果，同意票比率最高的縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播