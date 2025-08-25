核廢料儲存馬祖 連江縣長：多數鄉親不同意

有民眾公投日前夕在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市。連江縣長王忠銘說，已詢問馬祖多位鄉親，皆表示不同意。（資料照，王忠銘提供）

2025/08/25 15:17

〔記者俞肇福／基隆報導〕核三重啟公投雖然被否決，但有民眾公投日前夕在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市，平台開放網路連署附議不到3天，已經突破5000人附議門檻，正式成案，權責機關須針對提案內容具體回應。位於國之北疆的連江縣94%，同意票比率為全國各地第二高，僅次於金門縣的94.21% 。

連江縣長王忠銘說，「公共政策網路參與平台」提案成案後，已詢問馬祖多位鄉親，皆表示不同意。連江縣議會議長張永江電話關機，記者詢問副議長林明揚看法，林明揚已讀不回應。北竿鄉縣議員陳玉發表示，他相信多數馬祖鄉親應該都不會支持，他希望應該對外說明，讓民眾資訊透明再來討論。

根據中選會統計，核三重啟公投開票結果，同意票比率最高的縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。

