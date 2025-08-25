高金素梅狂問「現在窮台的是誰？」卓揆駁斥：台灣現在沒有窮

無黨籍立委高金素梅今日在立法院質詢時聲稱「窮台」不是中國大陸，而是美國，更數度逼問行政院長卓榮泰「現在窮台的是誰？」（翻攝直播）

2025/08/25 13:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕無黨籍立委高金素梅關注台美關稅談判，她今日在立法院聲稱「窮台」不是中國大陸，而是美國，更數度逼問「現在窮台的是誰？」行政院長卓榮泰當場駁斥，台灣現在沒有窮，台灣經濟成長率持續增加，台灣哪一點窮！

卓榮泰赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

高金素梅質詢指出，有媒體報導台美關稅談判結果，稱對美投資4年是2500億美元，對美採購4年是1300億美元，10年之內再加上1700億美元，採購加上投資共5500億美元，其中3800億美元是4年內要執行完畢，1700億美元是10年執行完畢。被美國視為貿易障礙的項目，台灣是全面棄守，將要開放全面進口。

高金素梅問及，雖然行政院幾個小時之內出來說這則獨家新聞不實，有干擾談判、造成誤導，行政院要不要對這個「假新聞」提告？卓榮泰回應，「我們不輕易對媒體提告」。

卓榮泰說明，有些敘述的過程是真的，但很多數字是不正確。談判的過程是對的，但數字及寫出來的條件很多都有所出入，行政院立場是不會輕易對媒體提告。

高金素梅質疑，美國視為貿易障礙的項目，台灣全面棄守這是真的嗎？卓榮泰說，有談到貿易障礙，但我們沒有全面棄守，也不至於全面准入。

高金素梅又說，賴清德上台後其實是要「脫中入美」，兩岸貿易順差2015年是636.3億美元，2024年699.8億美元。台美貿易順差2015年是78.4億美元，到了2024年就增加到649億美元。從數據來看，你們「脫中」成績平平，「入美」是火紅的大躍進。

高金素梅質疑，賴清德已經雞蛋都放到美國這個大籃子，今年上半年台美貿易順差更來到552億美元，預估全年會破千億美元。我們政府眼光非常短淺，台灣賺了美國太多錢，所以川普現在才要對我們這樣。

行政院副院長鄭麗君說明，2017年全球就歷經供應鏈重組，台灣也受到這個重組而有所變化，美國對台灣的高科技有其需求。

高金素梅批評，民進黨執政後，一心想要改變馬英九「親美和日友中」的戰略，你們想要拉開兩岸經貿緊密的關係，民進黨擔心有一天ECFA讓利取消後會發生「窮台」，但現在看起來「窮台」不是中國大陸，而是美國。

高金素梅聲稱，美國勒索我們4000億美元，更要拔走台積電，「不要親美親到失去理智」；卓榮泰強調，如果產業還繼續留在中國，他們現在的負擔會更大。

高金素梅數度回嗆，「現在窮台的是誰？」卓榮泰駁斥，「台灣現在沒有窮，我們沒有窮」，經濟成長率也持續增加，台灣哪一點窮。

針對台美關稅談判事宜，行政院長卓榮泰（左）與行政院副院長鄭麗君（右）今在立法院院會答詢相關問題。（記者王藝菘攝）

