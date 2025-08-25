為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    是否支持核廢料放金門？金門府會：尊重當地居民聲音

    被問及是否支持核廢料放在金門？金門縣長陳福海今天說：「尊重當地（烏坵鄉）居民的聲音」。（讀者提供）

    被問及是否支持核廢料放在金門？金門縣長陳福海今天說：「尊重當地（烏坵鄉）居民的聲音」。（讀者提供）

    2025/08/25 13:58

    〔記者吳正庭／金門報導〕核三延役公投開票結果出爐，使得2011年金門縣烏坵鄉小坵嶼（小坵村）被列為「低放射性廢棄物最終處置場」的建議候選場址再度引起關注。金門縣長陳福海今天被問及是否支持核廢料放在金門？他說：「尊重當地（烏坵鄉）居民的聲音」；副議長歐陽儀雄也持同樣立場，直言「我們憑什麼幫烏坵鄉決定？」

    有民眾在國發會的「公共政策網路參與平台」提案，主張把核廢料儲存在核三重啟公投案同意票比率最高的3個縣市，根據開票結果，依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。

    此次核三重啟公投案，金門12萬5917人有投票權，實際發出選票1萬5593張，其中同意票1萬4524票、不同意票893票，投票率只有12.38％。

    針對是否支持核廢料放金門？金門縣議會議長洪允典出國無法聯絡；副議長歐陽儀雄說，雖然公投是整個金門投票，但根據經濟部的選址規劃，核廢料應該是放在烏坵，他曾告訴烏坵鄉代表，是否同意核廢料放在烏坵，要由住在當地的居民決定。

    在地民眾表示，這次公投案金門投票率僅1成多，不符比例原則，若因此認為「同意票」佔94.21%為全國最高，而將網路提出「把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的3縣市」的主張連結在一起，「實在很牽強」、「代表性不足」、「很離譜」。

    被問及是否支持核廢料放在金門？金門縣副議長歐陽儀雄表示，應尊重住在烏坵鄉當地居民的聲音。（資料照）

    被問及是否支持核廢料放在金門？金門縣副議長歐陽儀雄表示，應尊重住在烏坵鄉當地居民的聲音。（資料照）

