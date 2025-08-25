為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    蔡賴會引關注 陳其邁強調會談聚焦國家發展非派系問題

    陳其邁表示，相信蔡賴會面談的是整體國家發展，不會談到派系。（記者洪臣宏攝）

    陳其邁表示，相信蔡賴會面談的是整體國家發展，不會談到派系。（記者洪臣宏攝）

    2025/08/25 13:00

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕823罷免及重啟核三公投結束，前總統蔡英文與總統賴清德在官邸會面，外界解讀民進黨展開派系整合，對此，高雄市長陳其邁今（25日）表示，相信他們談的一定是跟國家整體發展有關，不會談到派系問題。針對民進黨立院總召柯建銘去留，陳其邁說「尊重黨團自主」。

    蔡英文與賴清德昨（24日）同步在社群上發文官邸會面訊息，在場的還有副總統蕭美琴，蔡英文表示，請大家繼續支持賴清德、蕭美琴與執政團隊，「一起為我們心愛的台灣努力」。2人會面引起政壇高度關注，認為蔡英文為賴清德打氣，民進黨展開整合，可望提升低迷士氣。

    陳其邁今天受訪時指出，小英跟賴總統會面他不在場，他沒有訊息，但相信他們談的一定是跟國家整體發展有關，讓台灣如何面對地緣政治、國際經貿，不會談到派系問題。

    柯建銘去留綠營出現歧見，陳其邁表示，黨團自主是民進黨一向國會黨團運作遵循原則，不過朝小野大，在國會是少數黨，擔任黨團幹部的人都非常辛苦，要整合意見，對外要溝通，是件苦差事，他認為51席立委未來對外協調或政策論述，相信都有完整機制。

    他說，高雄市八席立委在國會表現都非常好，替高雄看緊建設預算，在選區也能做好選民服務，國會運作包括朝野協商黨團政策形成，都尊重黨團自主原則。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播