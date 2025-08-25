蔡賴會引關注 陳其邁強調會談聚焦國家發展非派系問題

陳其邁表示，相信蔡賴會面談的是整體國家發展，不會談到派系。（記者洪臣宏攝）

2025/08/25 13:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕823罷免及重啟核三公投結束，前總統蔡英文與總統賴清德在官邸會面，外界解讀民進黨展開派系整合，對此，高雄市長陳其邁今（25日）表示，相信他們談的一定是跟國家整體發展有關，不會談到派系問題。針對民進黨立院總召柯建銘去留，陳其邁說「尊重黨團自主」。

蔡英文與賴清德昨（24日）同步在社群上發文官邸會面訊息，在場的還有副總統蕭美琴，蔡英文表示，請大家繼續支持賴清德、蕭美琴與執政團隊，「一起為我們心愛的台灣努力」。2人會面引起政壇高度關注，認為蔡英文為賴清德打氣，民進黨展開整合，可望提升低迷士氣。

陳其邁今天受訪時指出，小英跟賴總統會面他不在場，他沒有訊息，但相信他們談的一定是跟國家整體發展有關，讓台灣如何面對地緣政治、國際經貿，不會談到派系問題。

柯建銘去留綠營出現歧見，陳其邁表示，黨團自主是民進黨一向國會黨團運作遵循原則，不過朝小野大，在國會是少數黨，擔任黨團幹部的人都非常辛苦，要整合意見，對外要溝通，是件苦差事，他認為51席立委未來對外協調或政策論述，相信都有完整機制。

他說，高雄市八席立委在國會表現都非常好，替高雄看緊建設預算，在選區也能做好選民服務，國會運作包括朝野協商黨團政策形成，都尊重黨團自主原則。

