卓揆：支持在野立委撤回離島建設條例修法 台灣有能力、有責任做好

負責對美談判的行政院副院長鄭麗君（右）首度站上立法院會備詢台說明。（記者王藝菘攝）

2025/08/25 13:25

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，民團質疑該修法恐為中共在金門、馬祖等離島推動「一國兩制」試驗區鋪路，對台灣的國家安全、民生經濟等帶來衝擊；民進黨立委吳思瑤今日詢問，是否認為在野黨立委應撤回有洗產地之虞的修法，行政院長卓榮泰答詢時表達支持，並表示，台灣應展現對洗產地及違規轉運的防止，「台灣有能力、有責任做好的」，展現保護我國產業，讓世界覺得這個區域經濟安全「台灣是有責任的」，這對台灣是加分的。

卓榮泰今天率領相關部會首長赴立法院就「台美關稅談判之進程、分針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」進行專案報告。吳思瑤指出，面對關稅談判要化險為夷，布局未來要轉危爲安，若看在失敗者的眼中，關稅大作戰恐怕會是大災難，如果看在做好準備的人的身上，台灣不當犧牲者，要當獲利者，在國際全新經貿新秩序，台灣要搶得先機，創造無可取代的地位。

負責對美談判的行政院副院長鄭麗君今天首度站上立法院會備詢台說明，鄭麗君表示，台灣取得的階段性談判結果，是原稅率加上對等關稅20％，談判團隊還是持續努力當中，她在8月3日返國後，在8月7日、8月8日二度跟美方持續視訊，在22日進行第3次視訊，也表示台美雙方還在持續談判當中。

鄭麗君說明，後續的談判目標，如同卓榮泰所宣示，台灣要爭取更好、更合理的對等關稅，希望把20％的對等關稅往下降，並爭取不疊加原有的稅率。另外，台灣的出口結構中，超過7成是半導體跟ITC產業，美方232條款調查中，台美續就232條款一併協商，需要多一點時間討論，一併爭取232條款後續的優惠方案，後續談判的3大目標，一定全力以赴。

對於媒體日前報導美方要求台灣取消農產與水產、汽車及附屬產品關稅，取消進口車限制等內容，鄭麗君回應，行政院經貿談判辦公室及相關部會都有向社會說明，媒體所述的相關數字和項目，跟談判情形有所出入，最重要是未經向經貿辦及部會查證，政府也數度向國人說明，現在談判還在持續進行當中，一旦台灣跟美方達成協議，一定會送國會審議，也會向社會充分說明。

