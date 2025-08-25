盧秀燕不選黨主席後再被傳當「造王者」 胡志強重申：沒有要選

盧秀燕表態不選黨主席。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/25 12:48

〔記者唐在馨、蘇孟娟／台中報導〕國民黨主席9月改選在即，「藍營一姊」台中市長盧秀燕昨（24日）正式宣布不參選下屆國民黨主席，引發關注，黨內熱議由誰接棒當「造王者」，鞏固盧秀燕未來挑戰2028總統大選大位之路，日前一度被點名的前台中市長胡志強又再度被提起是合適人選，甚至傳他因此取消出國計畫，胡志強今再度重申，他沒有要出國，也沒有要選黨主席，他個人仍然支持盧秀燕當主席，但也尊重盧秀燕的決定。

國民黨主席朱立倫日前公開喊話盧秀燕「承擔黨主席重責大任」，讓盧秀燕提早在昨天表態不選黨主席，目前國民黨黨主席大位已有不少人表態參選，政壇人士評估盧秀燕若有意更上層樓挑戰總統大位，國民黨總統候選人還是少不了須掌控黨機器主導權，以防雙頭馬車，盧秀燕須找到「代理人」入主黨主席協助，日前與盧秀燕互動良好的胡志強一度被盛傳是合適「造王者」。

儘管胡志強已多次表示，他沒有這個準備，沒有這個打算，「選黨主席對我來說是上個世紀的事情」，並說主張世代交替，讓年輕人出來最好；隨盧秀燕表態不選黨主席後，胡志強再度被提及選黨主席，甚至外傳他取消規劃已久的出國行程。

對此，胡志強強調，他沒有要出國、也沒有取消出國計劃，更沒有要選黨主席；他說，他個人仍然支持盧秀燕當主席，但也尊重盧秀燕的決定。

