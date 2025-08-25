大家都在猜！政治條漫《阿嬤走跳彰化》原型是王惠美？縣府回應了

漫畫家壯如山延續其創作風格，為彰化縣畫出政治條漫《阿嬤走跳彰化》。（彰化縣政府提供）

2025/08/25 12:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣政宣傳大翻新，推出全國首部政治條漫《阿嬤走跳彰化》，由於主角設定為超有活力的年輕阿嬤，許多人都在猜主角原型是否就是縣長王惠美，對此，縣府強調，這是漫畫家「壯如山」的創作，人物與風格都延續其代表作《姑娘壯如山》的創作特色！

縣府指出，《阿嬤走跳彰化》共有8集，希望透過漫畫手法，讓縣政宣傳更有親和力，在「壯如山」筆下創作阿嬤、孫子與米克斯小狗為主角，以輕鬆活潑的幽默視角，來呈現宜居城市、青年創業、區域升級、教育投資、城市防救災、科技農業、智慧觀光，以及2025台灣設計展在彰化等主題。

目前《阿嬤走跳彰化》已推出第1集，條漫中的活力阿嬤帶領孫子走跳嬉濱海屯公園，以及和美街長宿舍，其它7集會陸續上架，除了彰化縣府全球資訊網（https://gov.tw/A8h）以外，也可在LINE WEBTOON瀏覽。

由於彰化縣以往的縣政宣傳漫畫主角，通常都是以縣長為人物設定，縣府強調，這次推出《阿嬤走跳彰化》，主角原型是延續漫畫家代表作《姑娘壯如山》的創作風格。而選擇條漫形式，則是因為條漫是因行動裝置閱讀而出現的漫畫格式，配合手機採用縱向排列，在人手一機時代，更貼近民眾的閱聽習慣。

讓縣政宣傳可以耳目一新！彰化縣政府找來漫畫家壯如山推出政治條漫，以阿嬤、孫子與米克斯為主角。（彰化縣政府提供）

縣政宣傳大翻新，彰化縣以漫畫家壯如山創作推出全國首見的政治條漫。（彰化縣政府提供）

