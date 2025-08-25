志願役加薪案政院提釋憲 卓榮泰：釋憲結果要編會同時補足

行政院長卓榮泰。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕藍白在立法院修法提高警消退休金的「警察人員人事條例」與國軍志願役每月加給增為3萬元的「軍人待遇條例」，行政院22日已向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，明年度總預算並未編入這兩項爭議性預算。國民黨團總召傅崐萁今日質詢時表示，總統公告就要實施，實施同時可以去釋憲，請依法，不要違法，釋憲是政院的權利，但要先依法先實施。對此，行政院長卓榮泰說，可以按照釋憲結果編或不編，「如果編，會同時補足」。

卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢，傅崐萁詢問，明年國防預算9495億元創新高，有沒有包括對美的包裹？卓榮泰說，「我們採行的是北約的通案算法，把海巡、退輔、資安都加進來，才達到這個數字」。

傅崐萁指出，2001年前總統陳水扁執政，國防預算2377億元，是現在的四分之一，當時的人均GDP是1萬3400美元，現在是3萬4000美元，經濟成長只有2.5倍，不曉得9月會不會又送一個「大禮包」來？對此，卓榮泰說，那時候沒有採取北約模式，那我們的數字是6千多億元算國防預算，海巡、退輔、資安加進來才有這個（指明年國防預算9495億元）。

傅崐萁提到，我國經濟成長2.5倍，今天不管是4倍、3.5倍或3倍的國防預算增加，都趕不上經濟成長腳步，像是1960年到1990年美國跟蘇聯爭霸，最後蘇聯因經濟崩潰解體，所以如果今天我國沒有足夠經濟實力來充實國防，這不只對國家財政是沉重負擔，更對所有民生的支持都會遭到排擠。

卓榮泰表示，是基於國家主權安全維護及考量財政能力，所以有很多包括不對稱戰爭的因素，採取國家對國防的需求來提出，總統2月就提出了。傅崐萁詢問，所以國軍將士加給2萬還是不給？卓榮泰說，總統今年4月已經核定國軍各類的加給，希望能緩緩上升。

傅崐萁追問，給國軍加給從1萬到3萬，希望預算書送到立法院前，他能夠看見，因為沒有強健國軍願意為國犧牲奮戰，買再多武器都是枉然。卓榮泰表示，很抱歉這在預算沒有編列，但政院有提出釋憲。

傅崐萁強調，總統公告就要實施，實施同時可以去釋憲，請依法，不要違法，「釋憲是你的權利，但要先依法先實施。」卓榮泰說，在釋憲結果之後，可以按照釋憲結果編或不編，「如果編，會同時補足」。

