控郭昭巖將義交當家奴 半夜幫忙移車、故意不排勤務

2025/08/25 12:31

〔記者何玉華／台北報導〕台北市交通義勇警察大隊（義交）萬華中隊多名隊員，今（25）天按鈴控告義交大隊長辜萬益涉刑法誣告罪、侵占罪及公務侵占罪嫌，並指控與辜關係深厚的國民黨台北市議員郭昭巖將隊員當家奴使喚；隊員說，郭昭巖的服務處、住家與中隊部相距不遠，隊員常常被抓公差而有苦難言，郭昭巖不滿意就動輒飆罵；另一名負責帳務的幹事被辜萬益「竹篙湊菜刀」抹黑，兩人因得罪郭昭巖與辜萬益而被架空未排勤務，每月收入歸零。

隊員「阿煒」說，他自2015年9月加入萬華義交中隊，從隊員做到分隊長，勤務（分配轄內勤務調度）、幹部津貼加督勤給付，視工作量每月收入約5、6萬元，辜萬益去年違規安排人事被他與李姓幹事反對未成後，兩人屢被刁難，先是撤換工作，接著是架空勤務，迫使他自今年6月6日請假到8月6日，8月6日銷假上班後，至今仍未排勤務，每月收入歸零。

「阿煒」說，郭昭巖與辜萬益交好，安插親友到義交大隊，包括副大隊長、中隊長都是她的親友，隊員在她競選期間被要求協助競選活動、搬家、打掃，郭昭巖之前否認不知道哥哥接任副大隊長，都是避重就輕、與事實不符的卸責之詞，郭昭巖還曾出席親友的佈達儀式；雖然郭昭巖否認動員義交幫她慶生，但事實是，慶生會是幫郭昭巖的服務團隊舉辦。

對於郭昭巖說，有麻煩志工之處，都已另行支付費用或透過請客、餽贈等方式表達謝意，絕無「使喚義交隊員如奴僕」、「免費搬家打掃還要幫助選」等情事。「阿煒」指出，除了郭昭巖的媽媽有兩、三次請兩位女同事去打掃有付費，郭昭巖在競選期間要求同仁搬桌椅、站路口都不曾付費，甚至有些選舉道具就直接擺在隊部，郭有需要時，就一通電話要求隊員搬過去。

「阿煒」說，選舉期間，郭昭巖要求他分派隊員站路口，表示已經與辜萬益說好；他排好勤務後若遇到臨時更改路口不及，還會被罵；還有因為其他事被叫到議會辦公室罵的情形。郭的家人也把隊部的車位當私人車位，若被其他車佔位，也要求他通知車主移車，曾經在半夜11點接到電話，要他去通知其他人移車。

對於相關指控，郭昭巖電話未接聽，透過議會辦公室助理回應說，將會由律師發聲明，若有任何不實的指控，也會由律師統一處理。辜萬益個人手機及辦公室電話都無人接聽，尚未能得知其回應。

國民黨議員郭昭巖（左）日前牽線促成民間捐款給警消，在地關係深厚。（資料照，郭昭巖辦公室提供）

