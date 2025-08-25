小型核電廠列對美投資項目？卓揆：新先進核能技術可開放討論

行政院長卓榮泰今在立院院會答詢表示，總統賴清德說過，新的先進核能技術，都是未來可以開放討論接受學習的目標。（記者王藝菘攝）

2025/08/25 12:23

〔記者林欣漢／台北報導〕立院國民黨團總召傅崐萁今在院會質詢指出，823公投結果顯示，希望重啟核三的民意，是不希望重啟的3倍，他希望這次對美談判，能將小型核電廠也列入投資；對此，行政院長卓榮泰表示，總統賴清德說過，新的先進核能技術，都是未來可以開放討論接受學習的目標，如果真的可以解決安全、沒有核廢料的問題，而社會有高度共識，這個就會成為未來台灣能源政策一種新的思考模式。

卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁詢問，「台灣不是世界先進的國家，先進的國家能源怎麼使用，怎麼配比，這是台灣政府要來好好學習」；卓榮泰回應，「但台灣是個地狹人稠的國家」；傅崐萁再問，「人民已經投完票了」；卓榮泰說，「我們採取開放的態度」；傅崐萁強調，「尊重民意做政策的調整」；卓榮泰表示，「尊重結果相信科學，願意來共同討論」。

傅崐萁也提到，美國總統川普直接揭穿民進黨的世紀謊言，先進國家的思維是什麼，不要還在滿清皇朝；卓榮泰說，「委員標題不對，他是對他國內講，沒有拆穿民進黨的謊言，民進黨的政策會和國家與時俱進，會做相同的討論」。

對此，傅崐萁不滿表示，風電、太陽能是世紀謊言，跟你們的堅持不是一樣嗎，你們堅持要風電、太陽能，川普講的世紀謊言不是戳破了，不要再背離民意、背離產業，不要把台灣所有的產業都趕出去。

傅崐萁也問，碳排連九年破9千萬噸，要台灣人民用肺發電；卓榮泰回答，碳排量是逐年下降，台電多次提出精準數據，可以提供給委員參考。

另外，對於阿拉斯加天然氣投資案，卓榮泰表示，這不是美國單獨，或美國和台灣兩國，是一個國際性、世界性現在都在討論的，也是多個國家提出興趣，他認為會有一套標準，是各國可以通用或是可以大體通用的方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法