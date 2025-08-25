內閣是否總辭？ 卓榮泰：會做重要人事的調整

對於內閣是否總辭，行政院長卓榮泰今在立院院會答詢說，內閣的重要人事會做主要人事的調整。（記者王藝菘攝）

2025/08/25 11:58

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢，國民黨團總召傅崐萁質詢時，詢問內閣是否要總辭？卓榮泰說，內閣的重要人事會做主要人事的調整，他有和總統提出過必須負起政治責任，總統認為在這個時候局勢要穩定下來，很多已經在推動的事情，以及明年總預算的編列都要同時進行。

卓榮泰坦言，「其實我認為在823總預算已經編列完成，全國性投票秩序良好，那應該是一個時間，但總統還是認為持續把工作做下去」。「在總統整個治國理念下，他認為這樣是最好，那我在這個原則底下，我們展開主要人事的調整」。

卓榮泰表示，7月26日以後已經數次和總統討論到這樣的話題，不是因為罷免、不罷免的問題，而是在整個政策的推動上，過去那段時間的不順暢，和未來有沒有辦法順暢的推動，這才是政院該檢討的，政院不只是檢討過去那段，是未來我們要做什麼。

傅崐萁詢問，過去政策推動不順利，包括政策是否適當，是否有完整的溝通，是否獨裁專斷，這三件事情有做到嗎？卓榮泰回應，沒有獨裁專斷，溝通必須加強，政策推動不順利是政院因為有一些政策有違憲之嫌，窒礙難行。

傅崐萁聞言詢問，政院有和在野黨溝通？卓榮泰表示，我們曾經（邀朝野黨團）到政院來談話，至少有兩次，政院透過執政黨團與在野黨團的溝通，是每天在進行的。

