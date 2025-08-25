為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    被控把持義交當成家奴 台北市議員郭昭巖：由律師處理

    萬華義交中隊多名隊員赴台北地檢署按鈴告發，指控國民黨台北市議員郭昭巖及幕僚長期濫用義交人力，將隊員當作私人家奴。（記者劉詠韻攝）

    萬華義交中隊多名隊員赴台北地檢署按鈴告發，指控國民黨台北市議員郭昭巖及幕僚長期濫用義交人力，將隊員當作私人家奴。（記者劉詠韻攝）

    2025/08/25 12:18

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨台北市議員郭昭巖被指控濫用義交人力，將隊員當作家奴使喚，並與義交大隊長辜萬益形成利益共生結構，被控涉及刑法誣告罪、侵占罪及公務侵占罪嫌。郭昭巖今天透過議會辦公室助理表示，將由律師發聲明，若有任何不實的指控均委由律師統一處理；辜萬益的手機及辦公室電話都無人接聽，尚未能得知其回應。

    六名萬華義交中隊隊員今（25）早由政治評論家張銘祐、律師詹晉鑒陪同到台北地檢署按鈴告發郭昭巖及辜萬益，控訴郭昭巖長期濫用義交人力，將隊員當作私人家奴，要求無償幫忙買菜、驗車、搬家及清掃，在郭家的慶生會還得自費便當、會後得收拾殘局，選舉期間被動員站路口、掃街與整理競選總部，「連最基本的水和早餐都沒有」。

    張銘祐指出，原本依資歷可升任大隊長的陳克偉被架空，辜萬益因年齡超限不符資格，市警局卻「重簽公文」讓辜能順利上任，背後充斥黑箱操作。

    隊員指控辜萬益對媒體惡意放話誣指他們挪用公款，卻疑似動用隊員公積金自行製作牌匾送自己；律師詹晉鑒指出，辜萬益已涉及刑法誣告罪、侵占罪及公務侵占罪，呼籲檢方徹查。

