雲林縣2議員涉光電弊案判刑 縣府：不影響任期

無黨籍雲林縣議員王又民涉光電弊案一審被判9年6月。（資料照）

2025/08/25 11:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆、國民黨籍議員王又民涉收受光電業者賄賂案，雲林地方法院今（25）日一審宣判，2分別被處3年6月、9年6月，2人是否會被停職或解職引起地方關切，雲林縣政府民政處表示，依規定議員犯貪污罪需等三審定讞才需解職，現為一審2人還可上訴，議員資格不受影響。

法院判決指出，達德能源公司為求在雲林縣內施作風力發電工程順利，時任董事長王雲怡、執行長潘正綱2019年起，拉攏王又民、沈宗隆，希望2人的議員職權可以掌握雲林縣政府相關單位核發達德公司申請之公文進度，或與雲林縣政府相關責成機關溝通協調。

依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，沈宗隆處有期徒刑3年6月，褫奪公權8年、王又民9年6月，褫奪公權8年。

民政處指出，依《地方制度法》79條規定，民意代表、議員犯貪污罪需判決確定後才會解職。但若當事人及檢察官在一審判決後20天內均未提起上訴，則屬判決確定，收到判決書由內政部依規定予以解職，而所遺任期不足2年，且缺額未達該選區總名額二分之一時，不再補選。

