黨鞭集體請辭逼宮柯建銘？吳思瑤：既定程序不必無限上綱

2025/08/25 11:35

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免以失敗告終，民進黨內湧現檢討意見。立院民進黨團7位幹部，除了副幹事長王義川未表態，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等5人昨天宣布卸下黨團幹部職務，遭外界質疑逼宮總召柯建銘。吳思瑤今受訪說，幹事長、書記長等職務每會期改選，這是黨團每會期的內部程序，不需要把這件事無限上綱到逼宮總召，「否則我跟培瑜不是罪過大了？」

吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，依黨團內規，每個會期都有幹部重組的必要，都有重新注入新血的討論，如果理所當然的人事進行作業都要被貼上逼宮逼誰，太沒有必要，這是每個會期黨團內部程序，她無法代表柯建銘發言。

她說，黨團幹部都是出力不討好的工作，承擔比其他黨團成員更多、更大的責任，她對每個同仁乃至於辛苦的七長，只有懷抱非常高的敬意，儘管過去一年半以來屢戰屢敗，但還屢敗屢戰。

媒體追問，為何不是831後宣布不續任？吳思瑤強調，自己726後就在思考，幹事長職務應當卸下，交棒給更強大或是更能發揮不同功能的黨團成員，726後她就認為黨團需要有新血，運作需要精進，並擴大決策參與，但基於責任心，立法院還有議事要推動，823要陪公民走到最後一哩路，因此讓自己的想法持續思考反芻，也持續和辦公室助理們討論「覺得老闆要繼續當幹事長嗎？」

吳思瑤指出，這一年半來，她連辦公室都很少回去，幾乎以黨團為家，因此選在823後請辭是個時機點，尤其看到總統賴清德所說的四大調整，行政部門做出人事改組、黨務部門補強戰力，黨團不能置身事外，也應當反省檢討、重整戰力重新改造，這是個很好的時機點。

對於外界點名曾任立院副院長的立委蔡其昌接任總召，吳思瑤認為，總召不是她能評論的，只能負責自己幹事長職務。黨團內規是幹事長每會期重新調整，不要跳躍說誰要來接總召，對柯建銘、蔡其昌都不公允，這些臆測從哪裡來無從得知，幹事長、書記長每個會期都要調整職務，這是必然的工作，不需要把正常的事情無限上綱到逼宮、總召的問題，「否則這樣罪過大了」。

