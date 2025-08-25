傅崐萁質詢未針對主題 卓揆：韓國瑜在的話「會制止你這樣發言」

行政院長卓榮泰今赴立法院報告台美關稅談判事宜並備詢，卓榮泰指國民黨團總召傅崐萁（中）質詢未針對主題，並稱韓國瑜在的話會制止這樣的發言。（記者王藝菘攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備詢，立法院長韓國瑜請假，由副院長江啟臣代為主持。國民黨團總召傅崐萁質詢時提到，朝野黨團對卓揆的執政都有不同意見；卓榮泰回答，虛心接受；傅崐萁說，「不是你接不接受的問題，你要去溝通」；卓再答，「我們全面改進」，並說，「今天我們在這裡對話，要針對今天的主題，韓院長在的話，會制止你這樣的發言，因為你沒有針對今天的主題」。

傅崐萁質詢表示，很意外當民進黨團再三要求韓國瑜議事中立，不得介入任何黨務，賴清德總統竟然說要請卓院長和韓院長溝通，不要又把責任推給韓院長這邊；對此，卓榮泰表示，和韓院長溝通不是黨務，是兩院互動模式。

傅崐萁提到，朝野黨團對卓揆的執政都有不同意見；卓榮泰回答，虛心接受；傅崐萁說，「不是你接不接受的問題，你要去溝通」；卓榮泰再答，「我們全面改進」，卓揆也說，「今天我們在這裡對話，要針對今天的主題，韓院長在的話，會制止你這樣的發言，因為你沒有針對今天的主題，韓院長已經跟你講過了」。

傅崐萁聞言嘆氣說，「這都是整個國家互動最關鍵的一環好嗎？不要再閃避問題」；卓榮泰則說，「我沒有聽到任何的問題」；傅崐萁說，剛剛講的都是台灣現在發生最嚴重的問題，怎麼不是問題、怎麼可以用鴕鳥心態掩耳盜鈴；卓榮泰表示，經過民意我們都充分了解，我們也面對民意的改變。

傅崐萁說，希望您改變過去一年多的戰鬥模式，現在必須真正成為中華民國的行政院長，而不是民進黨的行政院長；卓榮泰表示，我們曾經說過要做四項調整，調整國家財政體質，調整施政的先後順序，調整兩院互動，及調整內閣人事，我們逐步展開。

對此，傅崐萁表示，國民黨團拭目以待，今天不是個人的施政總質詢，是專案報告，他與許宇甄、林倩綺都是代表國民黨團就教於卓院長。

