堅辭黨鞭昨不敢接柯建銘電話 吳思瑤：一定會找到比我更好的人

大罷免失利，民進黨團幹事長吳思瑤（右）、書記長陳培瑜（左）等5人陸續宣布卸下黨團幹部職務。（記者塗建榮攝）

2025/08/25 11:17

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免以失敗告終，國民黨立委皆未遭罷免，民進黨內湧現檢討意見。民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜等5人昨天陸續宣布卸下黨團幹部職務，總召柯建銘則表示「全數慰留」。吳思瑤今天表示，總召柯建銘昨天打了很多電話，但她不敢接；並表示，自己會做到8月底，「謝謝總召、也難為總召了」，強調黨團同仁應當平等享有此歷練及學習機會。

吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，「（柯總召）昨天也打了很多通給我，但我不敢接」，柯稍早打來交代今天有修憲委員會、黨團相關會議、議程。黨團內規幹事長、書記長幹部都是以會期為單位，每個會期重組戰力都是再正常不過的事。不怕找不到人，「也一定會找到比我更好的人」，而她個人也刷新黨團紀錄，連續3個會期擔任幹事長，但她認為行政立法一體，當行政團隊積極進行人事改組，黨務部門補強戰力，社會也會期待民進黨團新氣象。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤表示，民進黨五一戰隊有非常多優秀同仁們，每個人應當有機會參與黨團幹部歷練，她都說自己這一年半刻苦銘心，比阿信更阿信，比苦命更苦命，但這都是從政生涯中珍貴的學習經歷過程，黨團同仁應當有均等、平等機會享有歷練、學習機會。

吳思瑤說，當社會期待民進黨反求諸己、整裝待發，黨團應當反省檢討，除了人事改組，也期待未來運作機制可以更精進，這屆溝通整合可能沒有做得很到位，希望未來有更好的做法。對執政黨而言，沒有最好，只有努力做到更好，黨團唯有端出更好、更強的戰隊，才能回應社會期待、新會期新挑戰。

媒體詢問，是否明確婉拒柯建銘的慰留？吳思瑤笑回，很尷尬的問題，反正她會到8月底，這段時間就把眼前工作做好，「謝謝總召、也難為總召了」，但黨團幹部其實是黨團成員推選或是改選，尊重黨團的共同意見，也許有其他黨團同仁願意承擔責任，所以不怕找不到人。

黨團書記長陳培瑜也還原她與柯建銘的溝通過程，她說，過往要2屆以上立委比較有機會擔任書記長，這會期她算是破例，也努力學習跟上書記長工作，感謝這段時間大家給予的協助。她也提到，自己會回到辦公室裡面做政策與政治討論，但擔任書記長職務，應該有人比她更適合，畢竟她也才3年不到的不分區，地方上有很多不同民意，由不同委員代表更為適合。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法