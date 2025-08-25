為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    沈宗隆光電弊案判3年半 張麗善：希望中央重新思考能源政策

    雲林縣長張麗善盼中央能重新思考能源政策。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣長張麗善盼中央能重新思考能源政策。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/25 11:38

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕國民黨籍前雲林縣議長沈宗隆等人涉收受光電業者達德能源公司2000萬元案，雲林地方法院今（25）日一審判決沈宗隆3年6月，國民黨議員王又民9年6月。雲林縣長張麗善指出，不樂見這樣結果，也希望中央能重新思考及檢討台灣的能源政策。

    判決指出，達德為求在雲林縣內施作風力發電工程順利，時任董事長王雲怡、執行長潘正綱2019年起，拉攏王又民、沈宗隆，希望2人可以掌握雲林縣政府相關單位核發達德公司申請之公文進度，或與雲林縣政府相關機關溝通協調。

    法官依犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，對沈宗隆處有期徒刑3年6月，褫奪公權8年，王又民9年6月，褫奪公權8年。

    對於2名議員因涉光電弊案被判刑，張麗善表示，不樂見這樣結果，但希望中央政府能針對能源政策重新思考檢討及評估，尤其日前美國總統川普公開說到光電是世紀騙局，不僅金融機構面臨困境，太陽能業者再高價賣給台電公司，這樣情況是惡性循環，會變成全民買單。

    張麗善強調，中央喊要淨零排放，卻把最乾淨、最合理電價的核能完全停役，雖然上週六核三重啟公投沒有通過，但同意核三重啟的票數多於不同意，這是一個大的省思，希望中央能針對核能重新定位，是否讓核能延續，讓國家更有競爭力，這是很大的國家大事，盼中央能體恤民意、了解民意，極端氣候讓民眾苦不堪言，大家希望有合理電價、穩定電力。

