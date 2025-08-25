黃國昌喊「公投綁大選」 林智群曬2019年1張圖狠打臉

台灣民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕由於同意票數未達門檻，「重啟核三公投」結果不成立。民眾黨主席黃國昌表示，將於下會期推動「公民投票法」修法，打破鳥籠公投，實踐主權在民的價值與精神。然而，2018年公投綁大選的慘況歷歷在目，黃國昌及民眾黨當年也反對公投綁大選，這讓律師林智群不禁質疑，「黃國昌又要打臉過去的自己了嗎？」

由民眾黨主導的「核三重啟公投」23日落幕，全國投票率僅29.53%，為史上第3低，同意票434萬1432張，未達500萬523票門檻，公投未通過。對此，黃國昌表示，2019年民進黨把公投法鎖進鳥籠，下會期民眾黨會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投。

不過，林智群昨（24）日在臉書發文指出，黃國昌如今與國民黨立委羅智強討論要推「公投綁大選」，但2018年公投綁九合一大選，導致邊開票邊投票且選務混亂，甚至影響選舉結果。最終，立院在2019年修法讓公投與大選脫鉤，當時黃國昌與民眾黨也支持「反對公投綁大選」，「黃國昌又要打臉過去的自己了嗎？」

從林智群PO出的照片可見，立法院於2019年6月17日記名表決「公民投票法第17條」，當天出席人數為95人，贊成68人中清楚可見「黃國昌」的姓名。

回顧2018年地方九合一選舉，多項公投與選舉同時舉行，造成選務壓力，引發各界批評。2021年，藍營再度推動「公投綁大選」公投，最終遭到否決。

當時，共有「反萊豬」、「公投綁大選」、「重啟核四」及「珍愛藻礁（遷離三接）」等4大公投，起初民眾黨定調「兩好兩壞」，分別是「反萊豬」、「珍愛藻礁」投同意，「重啟核四」、「公投綁大選」則投反對。

然而，民眾黨內人士對公投立場表達異音，造成公投立場一度變為「兩好」，並在時任黨主席柯文哲表態下，轉為「兩好一壞」，也就是不對「公投綁大選」表達立場。最終，4項公投均不同意票超過同意票，以失敗收場。

林智群此番貼文引發網友熱議，許多留言批評「當初就是大選綁公投，累死人民跟選務人員，事後不分藍綠，大家都很不爽才分開的，現在是過太爽想再來一次？」、「輸了就修改遊戲規則，不意外呀！都已經這麼厚臉皮了，做這些事根本小菜一碟」、「而且他還說是跟羅智強談好了，啊現在黨主席又不是羅智強，是在談X小？」

林智群曬出2019年的黃國昌立委支持「反對公投綁大選」。（圖擷取自林智群臉書）

民眾黨當年也反對公投綁大選。（圖擷取自林智群臉書）

