盧秀燕拒絕接棒朱立倫 國民黨發言人李明璇：老實說我也很訝異

國民黨發言人李明璇（左一）稱，很驚訝國民黨主席朱立倫會親自邀請盧秀燕接任黨主席。（資料照）

2025/08/25 11:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席朱立倫23日表態交棒，更直接點名黨內最可能參選2028總統大選的盧秀燕接任，但遭盧秀燕拒絕，讓即將舉辦的黨主席選舉陷入「誰該承擔」膠著戲碼，就連國民黨發言人李明璇都直呼：「老實說，我也很訝異。」

李明璇有感而發，25日在臉書指出，前陣子盧秀燕備受矚目，她甚至驚訝朱立倫曾親自邀請她考慮接任黨主席，「結果，劇本卻走向與大家期待不同的結局。」但仔細想想，她認為這一切又很合理，畢竟美國關稅一刀切下來，最受傷的就是台中9大工業。因此「媽媽市長」才會正式宣佈要留在台中帶著市民一起挺過這場風暴。

「守住台中的產業，就是守住台灣的經濟命脈。」李明璇認為，盧秀燕並未將個人前途放在前頭，而是先把城市放在心裡，這樣的責任感或許正是不少人期待盧秀燕未來能承擔更大責任的原因，畢竟重返執政才是國民黨的最終目標。

李明璇解釋，此時綠營「見縫插針」，嘲諷藍營沒人願意接黨主席，但事實上這是「國民黨正在展現的新格局」，有人選擇坐鎮地方，有人關鍵時刻退一步、把機會留給現階段最適合的人，這並不是缺乏承擔，而是因為大家都知道目標只有一個，就是讓國家走回正軌。

李明璇強調，國民黨是一個「大家庭」，有許多家人能彼此扶持、分擔責任；但對盧秀燕來說，台中是她必須親自守護的孩子。「今天她能如此對待市民，如果有天真的能夠更上一層樓，肯定同樣也會是如此對國民不離不棄，這正是人民所樂見的。」

