    政治

    突破5000人附議 核廢料儲存公投同意票比例最高3縣市成案

    主張核三公投同意票比例最高的縣市應優先儲存核廢料，附議超過五千人門檻。（記者侯承旭攝）

    2025/08/25 10:20

    〔記者侯承旭／高雄報導〕核三重啟公投雖然同意票未達門檻被否決，有民眾在國發會的「公共政策網路參與平台」在公投日前夕提案，主張把核廢料儲存在公投贊成票（同意票）比例最高的三縣市，平台開放網路連署附議不到3天已經突破五千人附議門檻，正式成案，權責機關須針對提案內容具體回應。

    該提案指出，「核廢料儲存地點是發展核電的基本要件，但台灣民眾對於核能長期存有恐懼。此次公投，贊成（同意）重啟核三的都是高度理性思考的公民，政府將核廢料儲存在贊成率（同意率）最高的縣市，這些地區不會出現太多反對聲音，非常有利核能政策的推動」，如此可以減少社會衝突、降低核電的溝通成本。

    根據中選會統計，核三重啟公投開票結果，同意票比率最高的縣市依序為金門縣94.21%、連江縣94%、苗栗縣86.56%。

    該提案於8月19日提出，平台於8月22日檢核提案內容通過，8月23日公投投票日開始網路連署附議，至今天上午10點前已有超過5000人完成附議。根據規定，附議時間為60天，若附議超過5000人，提案將正式成案，權責機關必須於2個月內針對提案內容具體說明，並評估納入政策推動。

