中國將成印太地區霸主？ 沈有忠：美國清楚感受到威脅

陸委會副主委沈有忠指出，中國不管是經濟實力、軍費支出，跟美國的差距都在縮小。（路透資料照）

2025/08/25 10:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國奪台野心不減，關於中國有無可能慢慢地取代美國成為地區霸主，甚至未來超越美國成為全球霸主。陸委會副主委沈有忠近日在「台美日中四方互動的挑戰與前景」座談會談及，中國超過美國或者說逼近美國，在印太地區已形成一個現在進行式的威脅，美國當然清楚地感受到。

沈有忠指出，在經濟的部分，以中國的經濟實力來講，中國人均GDP在1992年時，美國是中國的15倍，到了2008年進入到一個轉折，美國只剩下領先中國3倍，到了2014年又再度縮小，目前是1.5倍情況，現在美國只領先約1.5倍。

沈有忠談及，雖然這個趨勢幾乎可以預期，全球也都這樣預期，那麼中國有可能很快就會超越美國成為最大或是實力最強的一個經濟實體。

沈有忠分析，第二是軍費的佔比，以全球軍費支出來講，1996年美國軍費的支出是中國26倍，2008年的時候美國軍費支出是中國軍費的8倍，2024年美國軍費支出是中國的3倍。由此可見，中國不管是經濟實力、軍費支出，跟美國的差距都在縮小。

沈有忠提及，現在至少經濟上美國還維持1.5倍的優勢，軍事上還維持3倍的優勢，那是不是在印太地區來講美國還佔有絕對優勢？其實有學者在陸委會諮委會議警示說「不能這樣看」。

沈有忠進一步說，因為剛提到的軍費部分，美國是在全球都有軍事基地的國家，所以軍費佔比在人事支出、基地維持費上是佔非常高的比例，當它扣除掉在歐洲、美洲、南美洲及其他地方必要的軍費開支後，是不是還在印太地區維持超過中國3倍，基本上是令人存疑的。

「中國的軍費支出幾乎90%全都用在印太地區、中印邊界！」沈有忠說， 以3倍的數字來看，美國是全球軍事部署，中國幾乎9成都集中在印太地區，如果我們單看在太平洋地區，中國早就超過了美國，用在台海地區、第一島鏈等。

沈有忠強調，當然還是要看軍事戰鬥能力、軍隊素質、武器精良等，這些都必須考量進去，但我們只是提一個數字分析，其實中國超過美國或者說逼近美國，在印太地區已形成了一個現在進行式的威脅，美國當然清楚地感受到。

對於南海問題，沈有忠則說，前陣子在南海地區才發生中國一艘軍艦和海警船碰撞，菲律賓的海警船回去靠港後，船上每個人就先得到一個勳章，這個對北京來講是羞辱和挑釁，所以中國接下來會不會擴大在南海尋釁滋事，我們必須要高度關注。

