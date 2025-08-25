中國九三大閱兵 陸委會盼民主國家加以抵制及譴責

陸委會副主委沈有忠。（資料照）

2025/08/25 09:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國將舉行抗戰勝利80週年九三大閱兵，陸委會副主委沈有忠近日在一場座談會上強調，我們一直很希望自由民主的國家，應該要對中國的九三閱兵不只不要參加，甚至應該抵制或加以譴責。中國可能利用九三閱兵這個情境，對一些民主國家產生分化，這些都值得高度關注。

沈有忠指出，前幾天中國外交部長王毅到印度跟總理莫迪碰面，莫迪已經表態將親自出席在天津舉辦的「上海合作組織天津高峰會」，但是沒有回答會不會出席9月3日的在北京的大閱兵，因為我們知道上合會在天津舉辦完後，時間點與九三閱兵非常接近，這一群國家元首大概會被帶到北京去看閱兵。

請繼續往下閱讀...

沈有忠提及，印度會不會去？前兩天有印度的媒體到陸委會來，他們是有表達其實印度有部分的學者、媒體高度憂慮，在這段時間會不會因為美國和印度在經濟上的摩擦，給了中國拉攏印度的機會。

沈有忠透露，陸委會有彙整一些印度在兩岸議題上的表態，我們可以發現印度其實在兩岸議題上是能不說話就不說話，就算說話也不會說出「一中原則」，也幾乎不提一中政策，即便是1949年的中印建交公報，甚至都沒有提到台灣問題。

沈有忠進一步說，當然那是1949年，所以印媒就擔心莫迪去天津時跟習近平見面會不會說出一個中國原則，來交換邊境爭議或經貿議題上不要對印度施加壓力。

沈有忠也說，印度媒體也擔心如果莫迪去看九三閱兵，跟俄羅斯總統普廷、中國領導人習近平站在一起，跟這兩個軍武擴張的國家元首同框的話，可能是要轉向的象徵。所以莫迪和習近平的會面是否發表聯合聲明，乃至於會不會參加九三閱兵，都是我們高度關注的議題。

在第一島鏈國家部分，沈有忠指出，韓國總統李在明8月23至24日訪問日本，跟日相石破茂見面之後要到美國去，這次是先跟日本，然後再跟美國，會議內容會不會談到台海，我方也在關注。

沈有忠提到，事實上，習近平已對李在明發出邀請參與九三閱兵，李是親自表達不會出席，但會派國會議長出席，像這樣子的動作能否得到日本或美國的理解，都還需要進一步分析。

沈強調，中國的九三閱兵有哪些國家會去？歐盟會不會有國家去？目前只聽到斯洛伐克總理會去。我們一直很希望自由民主的國家，應該要對中國的九三閱兵不只不要參加，甚至應該要抵制或加以譴責。中國可能利用九三閱兵這個情境，對一些民主國家產生分化，這些都值得高度關注。

