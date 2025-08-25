內閣改組拒發辭職信求見賴總統 邱泰源回應了

衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

2025/08/25 09:45

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免落幕，行政院原先預計今天公布內閣改組，不過，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，也傳出這幾天積極求見賴總統。對此，邱泰源上午到立法院備詢前，面對媒體追問，僅表示「謝謝大家的關心」。

立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

內閣改組人事22日陸續曝光，目前已確定的人選中，包括現任總統府副秘書長張惇涵可望接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫可望接掌經濟部。9月9日掛牌成立的運動部，首任部長也確定由奧運羽球雙金得主李洋接任。

數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝在826大罷免前夕相繼請辭。政院指出，本週將啟動人事改組，承諾未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。不過，卻傳出邱泰源自22日遭卓榮泰約見後，卓示意要他寫請辭聲明，但邱拒絕，不認為自己不適任，盼求見總統賴清德，想要說明自己的努力。

媒體上午詢問邱泰源，怎麼會想求見賴總統？辭職信會發嗎？最後什麼會有決定？覺得自己還適任對不對？邱泰源一概回應：「謝謝大家的關心」，隨後進入議場。

