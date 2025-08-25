為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    內閣改組拒發辭職信求見賴總統 邱泰源回應了

    衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

    衛福部長邱泰源屢遭外界點名下台。（資料照）

    2025/08/25 09:45

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免落幕，行政院原先預計今天公布內閣改組，不過，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，也傳出這幾天積極求見賴總統。對此，邱泰源上午到立法院備詢前，面對媒體追問，僅表示「謝謝大家的關心」。

    立法院院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備質詢。

    內閣改組人事22日陸續曝光，目前已確定的人選中，包括現任總統府副秘書長張惇涵可望接任行政院秘書長，現任行政院秘書長龔明鑫可望接掌經濟部。9月9日掛牌成立的運動部，首任部長也確定由奧運羽球雙金得主李洋接任。

    數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝在826大罷免前夕相繼請辭。政院指出，本週將啟動人事改組，承諾未來團隊將會更有效率，讓施政更加有感。不過，卻傳出邱泰源自22日遭卓榮泰約見後，卓示意要他寫請辭聲明，但邱拒絕，不認為自己不適任，盼求見總統賴清德，想要說明自己的努力。

    媒體上午詢問邱泰源，怎麼會想求見賴總統？辭職信會發嗎？最後什麼會有決定？覺得自己還適任對不對？邱泰源一概回應：「謝謝大家的關心」，隨後進入議場。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播