    卓榮泰：本週完成新內閣人事調整向國人報告

    行政院長卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」赴立院進行專案報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

    行政院長卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」赴立院進行專案報告並備質詢。（記者塗建榮攝）

    2025/08/25 09:37

    〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」赴立院進行專案報告並備質詢。面對總統賴清德23日提出四大調整，卓今受訪時表示，本週他會完成新的、重要內閣人事調整名單，在本週向國人提出報告。

    卓榮泰表示，全體國人同胞都非常關心政府運作，過去一個月以來他跟總統有多次討論、交換意見，他也多次提出自己的想法，他們共同認為未來在國家財政結構體質上、施政優先順序上以及兩院互動都需要做調整，更重要的是內閣人事要有全盤性的重新思考。

    「我也希望總統做更大空間來做全盤性的考量！」卓榮泰說，總統希望此時要穩定局勢、國家要繼續往前走，所以繼續指派未來的工作，目前所有正式的內閣調整都是從昨天調整的，所以不可能今天有確定的人選，但本週他一定完成新的、重要內閣人事調整名單。

    卓榮泰強調，他希望對某些部會能注入新血，目前所知幾位首長已提出辭呈確定離開之外，另有數位還在做徵詢、思考中，本週因立法院的行程他都會用空餘、禮拜三的時間，希望能在本週跟國人提出一個報告。

    卓重申，希望新的內閣組成能得到國人、國會的支持，大家用一個全新的角度來看經過調整後，兩院互動模式、施政優先順序，能讓國家更順暢地走向每一條路。這次總統繼民進黨務改組後，行政院的改組，希望所有組成行政團隊的結構，都要做全面性的調整，才能因應國人對我們的期待。

    
    
