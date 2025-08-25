為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    恆春人公投挺核三？學者駁：不要錯誤解讀資料

    核三公投台中市投票秩序良好。（資料照）

    核三公投台中市投票秩序良好。（資料照）

    2025/08/25 08:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕由民眾黨提出的「核三重啟」公投未過關，其中核三廠所在地屏東縣及恆春鎮南灣里與大光里，同意票超過不同意票，又被部份人士放大解讀在地民眾支持核三延役；中興大學環工系教授莊秉潔指出，全恆春同意票只有16%，南灣里同意票也僅佔17%，完全看不出來恆春民眾贊成重啟核三，公投的分母是投票權人數，不是投票人數，「不要錯誤解讀資料」。

    核三公投未過關，選前藍白宣稱有超過7成核三廠所在地的恆春人同意核三重啟，核三所在的屏東縣公投結果引關注，公投結果屏東縣有12萬人同意、9萬票反對，核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里，同意票也均超過不同意票，又讓部份人士放大解讀在地公投挺核三。

    不過，莊秉潔指出，恆春同意票只有16%（2658/24992），另有84%沒有出來投票或投不同意票，「如何推論恆春支持核三重啟？」；同樣南灣里，同意票也僅佔17%（280/1604），看不出來恆春民眾贊成重啟核三；他強調，公投的分母是投票權人數，不是投票人數。

    他說，真正稍支持重啟核三是南投、新竹、台中及苗栗等4個縣市，這4縣市支持核三重啟者超過投票權人數的25%，但最高也只有33%；「不要錯誤解讀資料」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播