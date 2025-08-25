恆春人公投挺核三？學者駁：不要錯誤解讀資料

核三公投台中市投票秩序良好。（資料照）

2025/08/25 08:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕由民眾黨提出的「核三重啟」公投未過關，其中核三廠所在地屏東縣及恆春鎮南灣里與大光里，同意票超過不同意票，又被部份人士放大解讀在地民眾支持核三延役；中興大學環工系教授莊秉潔指出，全恆春同意票只有16%，南灣里同意票也僅佔17%，完全看不出來恆春民眾贊成重啟核三，公投的分母是投票權人數，不是投票人數，「不要錯誤解讀資料」。

核三公投未過關，選前藍白宣稱有超過7成核三廠所在地的恆春人同意核三重啟，核三所在的屏東縣公投結果引關注，公投結果屏東縣有12萬人同意、9萬票反對，核三廠所在地屏東縣恆春鎮南灣里與大光里，同意票也均超過不同意票，又讓部份人士放大解讀在地公投挺核三。

不過，莊秉潔指出，恆春同意票只有16%（2658/24992），另有84%沒有出來投票或投不同意票，「如何推論恆春支持核三重啟？」；同樣南灣里，同意票也僅佔17%（280/1604），看不出來恆春民眾贊成重啟核三；他強調，公投的分母是投票權人數，不是投票人數。

他說，真正稍支持重啟核三是南投、新竹、台中及苗栗等4個縣市，這4縣市支持核三重啟者超過投票權人數的25%，但最高也只有33%；「不要錯誤解讀資料」。

