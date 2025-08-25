獨家》台商人身安全案累計94件 4名一貫道信徒恐遭中國起訴

台灣4名一貫道道親在中國遭逮捕關押，我方打聽得知中方仍不願意放人，將會被起訴。（圖擷取自臉書）

2025/08/25 08:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台商遭中方逮捕、失蹤或限制人身自由，海基會最新統計，今年1月至7月協處台商「人身安全類」案件累計94件；另據透露，除台商在中國有相關風險外，4名遭中共逮捕、年逾70歲的台灣一貫道老人，中方不打算將人釋放，未來將被起訴。

官方資料顯示，今年海基會協處台商人身安全緊急事件，主要類型包括「死亡善後」、「因案遭限制人身自由」、「失蹤」、「滯陸國人返台就醫或安置」、「小三通醫療後送」、「證件遺失或逾期」等案件。

海基會今年1月至7月受理協處台商人身安全案件，累計94件，與去年同期相比，案件數略有減少；海基會指出，目前該會在中國尚無分支機構，對於台商發生人身安全緊急事件，除透過中國各地台商協會就近了解案情，即時提供當事人或家屬必要協助，也將視況函請海協會協調中方有關部門協處。

海基會說明，協處相關個案，因涉及商業秘密或當事人隱私，基於尊重當事人及家屬意願的前提，多不便主動對外公布。此外，單一個案可能因案情發展而隨時間轉變，後續會追蹤瞭解案情進展，但因事屬同一案件，該會統計並不會回溯更新。

海基會強調，家屬向海基會陳情協處台商在中國「失蹤」情形，惟所稱「失蹤」，其實型態與原因多元，有單純因故「失聯」人身安全暫時無虞者；亦有因案被限制人身自由，而家屬未接獲通知而報失蹤，其後獲悉遭「拘留」、「逮捕」或「取保候審」、「監視居住」等刑事強制措施而改變案件類型。

海基會指出，但無論如何，該會受理後，均立即與當事人或家屬保持聯繫，瞭解具體細節進行協處。而針對不同類型的案例，仍會去識別化，適時透過各種方式提醒台商國人注意。

除台商人身自由案件外，熟稔兩岸問題的官員受訪表示，先前4名被抓的一貫道道親至今未被釋放，我方有探詢過想法，得知沒有要放人意思，打聽結果是會被起訴。

據了解，4名一貫道道親去年10月分別在廣東、廣西被捕，遭中共指控涉犯「刑法」組織會道門。中國「刑法」規定，「組織和利用會道門、邪教組織或者利用迷信破壞國家法律、行政法規實施」，可處3年以上、7年以下有期徒刑；特別嚴重，可處7年以上有期徒刑。

官員說，前年有3名一貫道在廣東不同地方被抓，最後是繳罰款就能回來，但去年被抓的4名一貫道，現在中方沒有要放人回來，推測或許是不同地區的公安態度或案情不同，以致與前年案件有不同處理方式。

台灣4名一貫道道親在中國遭逮捕關押，我方打聽得知中方仍不願意放人，將會被起訴。（圖擷取自臉書）

