批黃國昌燒光11億換來「投票率倒數第三」 吳靜怡：典型政黨表演

吳靜怡指出，此次核三延役公投是一場典型的「政黨表演」，燒光11億元公帑，換來一張黃國昌和民眾黨「公投史上投票率倒數第三」的冷清成績單。（資料照）

2025/08/25 08:36

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕核三延役公投23日舉行投開票，雖然同意票壓倒性多於不同意票，但投票率未達成案門檻而宣告否決。政治評論員吳靜怡（Grace Woo）今發文指出，此次公投是一場典型的「政黨表演」，燒光11億元公帑，換來一張黃國昌和民眾黨「公投史上投票率倒數第三」的冷清成績單。

吳靜怡指出，這次「核三延役公投」並非由公民連署發起，而是民眾黨團直接透過立法院用藍白人數優勢提案，交付中選會辦理，這是政黨主導的「上對下」動員式公投，而非「下而上的公民自主連署公投」，所以提案人黃國昌不要怪公投沒有綁大選，更不要怪國民黨沒有配合動員。

請繼續往下閱讀...

吳靜怡分析，此次「核三延役公投」投票率僅29.53%，創下台灣公投史上第三低紀錄，僅高於2008年國民黨操作的「討黨產」、「反貪腐」公投；自2017年《公投法》修正、門檻放寬以來，已經舉辦15案全國性公投，這次由黃國昌主導的核三公投，是投票率最低的一次。

吳靜怡強調，這場公投不是出自人民的需求，而是民眾黨透過立院席次強行提案，跳過正常的公民連署程序，成了一場典型的「政黨表演」，沒有廣泛的社會討論基礎，只是倉促地把全民拖進投票所，最後結果就是燒光11億公帑燒光，換來一張黃國昌和民眾黨「公投史上投票率倒數第三」的冷清成績單。

吳靜怡提到，此次公投有七成的台灣人民選擇不投票，這就是最強烈的沉默抗議，核能議題值得討論，能源轉型需要共識，但公投不該淪為政客的個人秀，更不要用「大選綁公投」來混淆視聽，「民眾黨當初就是反對大選綁公投的」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法