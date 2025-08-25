喬不攏！ 內閣改組名單延後公布還鎖定這3人

823大罷免後，內閣改組原預計今（25）日公布，不過，進度一度受阻。（資料照，記者鍾麗華攝）

2025/08/25 07:16

〔記者鍾麗華／台北報導〕823罷免投票後，內閣改組原預計今（25）日公布。據了解，衛福部長邱泰源22日遭約見後，至今拒絕發出請辭信，讓內閣改組進度受到拖延。黨政人士證實，今天不會公布內閣人事，但他強調，「整體性的作業都還在進行中，不是因為特定一個人」。據了解，異動名單除目前已知的行政院秘書長、經濟部、數發部，以及至今仍拒辭的邱泰源，尚包括國發會主委劉鏡清、負責行政立法互動政院政務副祕書長王貴蓮也傳可能去職。

內閣改組人事22日陸續曝光，目前已確定的人選中，包括現任總統府副秘書長張惇涵可望接任行政院秘書長，而現任行政院秘書長龔明鑫可望接掌經濟部。9月9日掛牌成立的運動部長也確定由奧運羽球雙金得主李洋接任。

行政院預告本週啟動人事改組，讓施政更有感，相關人事原預計今天就會公布，讓新任首長在28日的行政院院會就能就定位。不過，在數發部長黃彥男、經濟部長郭智輝發出辭職公開信後，一度沒有新消息，據了解，邱泰源至今仍不願發出辭職聲明。

知情人士透露，屢遭點名下台的邱泰源，對政策掌握度不夠，對於急診壅塞、醫護人力流失、三班護病比問題毫無對策，不過，邱泰源一直在做「職位保衛戰」，先前不僅發動醫事團體力挺他留任，在卓揆22日約談後，卓揆示意要他寫請辭聲明，但他當面拒絕，並強調不認為自己不適任，也傳出這幾天積極求見賴總統，想要當面說明自己的努力。

至於國發會主委劉鏡清也是這波被檢討名單，不過，劉鏡清人仍在日本，預計26日才返國。據指出，劉鏡清對國發會內部主管毫不假辭色，讓內部士氣低落，另外，6月也傳出健康因素住院開刀，可能在完成階段性任務後離開內閣團隊。不過，還是要視是否找到適合的接任人選而定。外傳前國泰投信董事長張錫很可能轉戰接掌國發會，府院人士已予否認。

此外，賴總統在823晚上發表談話，強調執政團隊會做出「四項調整」，其中包括強化行政立法互動，據了解，負責和國會聯繫的政務副祕王貴蓮，也傳出可能在這波改組中調整。

