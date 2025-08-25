今赴立院報告台美關稅談判 卓榮泰：協議文本送國會、提衝擊影響評估

行政院長卓榮泰今赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢。（資料照）

2025/08/25 06:34

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢，根據書面報告，卓揆表示，我方談判目標是爭取更合理稅率，並一併磋商針對半導體產業的「232條款」，努力爭取不以疊加既有稅率方式計算。一旦與美方達成協議，行政團隊會立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議，也將同時提出衝擊影響評估。

卓揆指出，我方自4月初積極與美方展開談判，歷經四輪實體及多次視訊諮商，每個階段皆有持續性的正面進展。美方由美國貿易代表署主責，必要時邀請商務部及其他單位參與。我方亦多次會晤美國貿易代表葛里爾、商務部長盧特尼克，就台美經貿戰略夥伴關係進行整體性意見交換。

請繼續往下閱讀...

卓揆說明，台美逆差近年陡增，是因我方業者因應美中貿易戰回流台灣及赴美投資，加上近年美國AI產業擴張對伺服器需求上升導致。而對於非關稅議題，美方在談判過程對我提出關切時，我方以維護國民健康為原則，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡，持續與美方協商。

在對美採購部分，卓揆指出，台美基於糧食安全、能源安全考量，盼增進自美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等農工產品；投資部分，台美產業長期互補，近年雙方投資關係熱絡，皆認為擴大雙邊投資可增進彼此共榮發展，打造促進及便捷跨境投資的最佳環境。

對總體影響評估，卓揆提及，美方7月31日宣布將台灣對等關稅稅率從原先4月2日32%調降至20%，經政府委託智庫進行估算，對我國出口、產值、GDP 及就業的影響較4月初的衝擊評估減緩約5成。

據勞動部統計，截至今年8月15日，通報受關稅影響實施「減班休息」事業單位共7家，人數為2388人，主要行業有機械設備製造業、金屬製造、其他運輸工具（如軌道車輛、航空器、電動代步車等）及其零件製造業等，政府持續積極關注受影響情形。

在產業衝擊，工業包括工具機、手工具、水五金、重電、塑膠製品；農產品為蝴蝶蘭、毛豆。卓說，政府已在韌性特別條例中規劃產業支持方案930億元，在特別預算通過前，已責成各部會「移緩濟急」給予產業必要支持，在接下來提出的韌性條例修正案中也預編200億元，盼朝野立委支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法