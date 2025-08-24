遭曹興誠砲轟是內奸！游盈隆回嗆：怕被秋後算帳 先找替罪羔羊

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免大失敗，民進黨內部掀起檢討聲浪，聯電創辦人曹興誠24日痛批台灣民意基金會董事長游盈隆是內奸，引發討論。游盈隆也不甘示弱，同日晚間反嗆曹興誠才是民進黨內奸，還列出曹興誠在這次大罷免犯的「三大過失」。

大罷免失利，重挫民進黨和台派士氣，游盈隆屢次跳出來指責發動大罷免的人，讓曹興誠等罷團領袖相當不滿。曹興誠24日就在臉書怒斥游盈隆汙衊大罷免運動，不指責國民黨違法推動「惡罷」，卻反向誣蔑認真守法的公民罷團，「這次大罷免一個意外的收穫，就是把游盈隆這類民進黨的內奸冲出了水面。民進黨以後如何強化黨魂黨紀，避免黨內納垢藏污，值得密切觀察。」

對此，游盈隆24日晚間也在臉書發文回應，「曹興誠身為『首要戰犯』，不但不閉門思過，還大動作、不知羞恥地吹噓他這次搞大罷免的豐功偉業。顧盼自雄的同時，還恣意謾罵指責他人，態度跋扈囂張，一副在台灣享有言論免責權的模樣。台灣是一個法治的文明社會，可以縱容這種事情發生嗎?答案是不可以。所以，未來將他繩之以法，讓他吃牢飯，應該是合情合理的。」

「2019年早已退黨 哪來內奸」

針對曹興誠說大罷免將他這種民進黨內奸沖出水面，游盈隆表示，「我很納悶，為什麼說我是民進黨內奸？一來，我2019年6月23日宣布退出民進黨，既然已退出，怎會是內奸？二來，我是民進黨老黨員，黨齡超過24年，一生為民進黨做牛做馬，一個忠誠的黨員，路人皆知，又怎會是內奸？」

他接著說：「後來一想，才恍然大悟。原來民進黨內奸，就是曹興誠及其同路人。726及823大罷免大失敗後，因惹出滔天大禍，為了怕被秋後算帳，就試圖找一個替罪羔羊，好轉移黨內及社會的注意力，竟然誣指我是民進黨內奸。這不就真相大白了嗎？台灣這一場不名譽的大罷免群眾運動究竟是怎麼起來的？民進黨到底是如何被捲入的？問曹興誠就可知道十之八九，因為他就是始作俑者。他搞大罷免的真正目的是甚麼？他藉大罷免把台灣社會搞得天翻地覆，把台灣民主搞的聲名狼藉，把賴清德總統和民進黨搞得灰頭土臉，真正目的到底是甚麼？他欠台灣很多說明，必須說清楚、講明白。」

「過度消費抗中保台」

游盈隆還列出曹興誠在這次大罷免犯的「三大過失」，「第一，傷害台灣2300萬人命運共同體感情，撕裂台灣社會；第二，汙名化台灣獨立運動，讓原本溫和理性的台灣獨立運動染上法西斯色彩；第三，過度消費『抗中保台』訴求，以致嚴重弱化其威力。而這三大過失都直接間接傷害台灣認同，危害台灣主權。我要對曹興誠先生講一句不客氣的話，『曹先生您也許是一個成功的企業家，但您的政治學素養，持平而論，還遠不如上過我大一政治學的學生；所以，請你放過台灣，從今以後，不要再將台灣當成你政治冒險的樂園』。」

