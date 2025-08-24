為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    恆春僅16％同意核三公投 綠委批藍白亂帶風向、持續監督除役進度

    立委徐富癸強調核安標準不容妥協。（記者蔡宗憲攝）

    立委徐富癸強調核安標準不容妥協。（記者蔡宗憲攝）

    2025/08/24 21:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠重啟公投結果出爐，僅16%恆春民眾投下同意票，遠低於藍白陣營宣稱的「7成恆春人支持」。立委徐富癸今（24）日痛批藍白誤導鄉親、浪費11億公帑，強調核安標準不容妥協，承諾持續監督核三除役進度，捍衛恆春半島權益，推動地方產業發展，拒讓屏東淪為政治操作犧牲品。

    公投結果顯示，全台超過7成民眾未參與投票，形同用行動否決藍白炒作的核三重啟議題。徐富癸直指，藍白陣營為政治算計，誇大恆春民意支持度，卻被事實狠狠打臉，「16%的同意票就是對謊言的最佳反駁！」他批評，這場耗資11億的公投不僅無謂，更凸顯藍白罔顧民意、濫用公帑的行徑，應向全民道歉。

    徐富癸強調，核三除役已是定局，但核安監督不能鬆懈。他要求台電比照核一、核二做法，進行核三廠自主安全檢查，確保除役過程安全無虞，「核安標準絕不退讓！」他也承諾，未來將積極推動恆春產業轉型，打造更安全、長遠的發展藍圖，拒讓核三廠議題繼續綁架地方未來。

    對於藍白陣營操作，徐富癸痛斥其誤導鄉親、撕裂地方情感。他表示，恆春的未來應由在地人決定，而非淪為政治角力籌碼。他呼籲，藍白應正視公投結果，反省浪費公帑的行徑，並停止利用屏東做為政治工具。

    徐富癸最後重申，做為屏東立委，他將持續監督核三除役進度，確保核安無虞，同時推動地方產業振興，帶領恆春邁向永續發展。他指出：「謊言已被揭穿，公帑使用必須檢討，恆春的未來要由我們自己守護！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播