恆春僅16％同意核三公投 綠委批藍白亂帶風向、持續監督除役進度

立委徐富癸強調核安標準不容妥協。（記者蔡宗憲攝）

2025/08/24 21:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠重啟公投結果出爐，僅16%恆春民眾投下同意票，遠低於藍白陣營宣稱的「7成恆春人支持」。立委徐富癸今（24）日痛批藍白誤導鄉親、浪費11億公帑，強調核安標準不容妥協，承諾持續監督核三除役進度，捍衛恆春半島權益，推動地方產業發展，拒讓屏東淪為政治操作犧牲品。

公投結果顯示，全台超過7成民眾未參與投票，形同用行動否決藍白炒作的核三重啟議題。徐富癸直指，藍白陣營為政治算計，誇大恆春民意支持度，卻被事實狠狠打臉，「16%的同意票就是對謊言的最佳反駁！」他批評，這場耗資11億的公投不僅無謂，更凸顯藍白罔顧民意、濫用公帑的行徑，應向全民道歉。

徐富癸強調，核三除役已是定局，但核安監督不能鬆懈。他要求台電比照核一、核二做法，進行核三廠自主安全檢查，確保除役過程安全無虞，「核安標準絕不退讓！」他也承諾，未來將積極推動恆春產業轉型，打造更安全、長遠的發展藍圖，拒讓核三廠議題繼續綁架地方未來。

對於藍白陣營操作，徐富癸痛斥其誤導鄉親、撕裂地方情感。他表示，恆春的未來應由在地人決定，而非淪為政治角力籌碼。他呼籲，藍白應正視公投結果，反省浪費公帑的行徑，並停止利用屏東做為政治工具。

徐富癸最後重申，做為屏東立委，他將持續監督核三除役進度，確保核安無虞，同時推動地方產業振興，帶領恆春邁向永續發展。他指出：「謊言已被揭穿，公帑使用必須檢討，恆春的未來要由我們自己守護！」

